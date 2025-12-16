勞工退休金未滿「這年資」恐砍半？勞保新規傳元旦上路 報告詳解請領資格

立法院會12日三讀通過停砍公教年金法案後，退休軍公教團體歡呼不斷，但總統賴清德15日痛斥，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產，並創下「不副署」的憲政首例後，政壇恐將迎來憲政大戰。另一方面，攸關一般勞工退休金，近日網路傳出有內部消息曝光，指明（2026）年起年勞保將重新計算，倘若年資未達標，退休金恐被砍半；內容更宣稱，勞保恐於2028年破產。對此，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。

廣告 廣告

調查報顯示，原始謠傳版本為，「內部消息曝光：2026年勞保將重新計算？工齡沒滿這個數字，退休金恐被砍半！快檢查你的勞保年資！」並有退休金、勞保、中老年等標籤。MyGoPen指出，經查網傳訊息原始出處為YouTube頻道「頤養之道」在11月19日發布的影片，該頻道為典型的內容農場頻道，具AI生成封面、AI影像、AI旁白配音等特點，自7月22日成立以來，發布過261部影片，內容大多涉及假養生健康知識、虛構的長輩福利政策與假的政府新規定等，這類型的農場頻道，並非接收正確資訊的管道。

勞保基金何時會破產？最新精算報告延後至2031年

針對網傳內容指「勞保2028年破產？」MyGoPen綜合媒體報導指出，勞動部最新精算報告《113 年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告》，顯示，勞保基金破產的時間從2021年精算的2028年已延後到2031年，潛藏負債則來到13.23兆。至於勞退門檻從15年變25年？報告說明，台灣勞工退休後可領取勞保（勞工保險老年給付）與勞退（勞工退休金），前者為勞動局的勞保基金，後者勞退為雇主提撥（6%）或是受雇者自願提撥（1 - 6%），因此破產與「勞退」無關；而根據根據勞保局的「勞工保險請領要件」，年滿60歲（2009年至2017年），保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，即可請領老年年金給付；2026年後則須年滿65歲。

另外，勞動部曾於9月23日發布的《我要退休了，有什麼保障與權利？》一文中提到，勞工參加勞保於年老退職後可請領勞保老年給付，主要有三，一是年資滿 15 年以上可請領「老年年金」給付；二是年資不足15年可請領「老年一次金」給付；三是若被保險人於2009年1月1日前有保險年資，還能選擇「一次請領老年給付」。意即年資滿15年就能就有請領一般老年給付的資格，但除了年資外，還要看年另，2026年後則要滿65歲以上才符合條件，若提早退休，將依年減4%計算，因此若60歲退休，就是扣20%。

調查報告總結，勞動部並未提及任何「（滿）25年才能領月退」有關的資訊，現行是以年資15年為標準，此為傳言虛構內容；而網傳影片出自農場頻道，內容摻雜許多錯誤或過時的訊息。報告提醒，退休金制度攸關民眾權益，相關資訊不應在 YouTube等社群平台搜尋，勞保或勞退問題應詢問勞保局各地辦事處，或是撥打勞動部1955專線資訊，依據自身狀況或疑問諮詢。

更多風傳媒報導

