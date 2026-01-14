勞工進修每月可領1.6萬 企業辦訓最高補助350萬
為因應國際經濟情勢變化及產業鏈調整，勞動部針對實施減班休息的企業，推動強化版「僱用安定措施」，除擴大適用9個行業及補貼薪資差額7成外，還結合「減班休息勞工再充電計畫」協助減班休息勞工於減班期間，透過在職訓練補助與訓練津貼等措施，穩定勞雇關係並提升整體人力素質，達成穩定企業僱用與保障勞工就業的雙重目標；桃竹苗分署呼籲轄區企業與勞工，善用政府資源於減班期間強化專業職能，為景氣復甦預作準備，成功將產線「調整期間」轉化為人才培育與能量累積的重要契機。
勞工再充電計畫補助企業於減班休息期間為員工辦理教育訓練，最高可申請350萬元補助費用，補助範圍涵蓋講師鐘點費、教材、場地及工作人員費用等，為便利企業多元培訓需求，取消訓練課程最低開班人數限制，讓企業辦訓更具彈性；減班勞工參訓期間可依實際時數請領訓練津貼，並按每小時最低工資計算；隨著115年最低工資調整，相關金額也依法重新核算，如月投保薪資逾31,800元者，每月最高可領取16,300元；投保薪資在31,800元以下者，每月最高可領2,940元。此外，勞工學習管道也更具彈性，除參與桃竹苗分署自辦及委辦的訓練課程外，亦可透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，不受時間限制，提升職能更加便利。
桃園市某機械設備製造廠維修人員蔡先生（36歲）因公司實施減班休息，讓他面臨房貸與車貸等經濟壓力，一度對未來感到徬徨。經桃竹苗分署主動關懷與輔導下，他參加「減班休息勞工再充電計畫」，並於減班期間進修「AI人工智慧」、「網路與資訊安全」及「智慧生產線」等課程，不僅拓展職涯視野，也掌握產業新趨勢；訓練期間還可申領訓練津貼，補足薪資差額，讓他切實感受到勞動部政策的支持與保障。
桃竹苗分署長賴家仁表示，在職訓練是企業因應整體經濟環境變化、強化競爭優勢的核心策略工具，在分署政策資源的挹注與專業輔導下，企業得以深化人力資本布局；除勞工再充電計畫外，強化版「僱用安定措施」所適用的行業，如雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並向地方勞工主管機關完成通報，即可於實施滿30日次日起90日內，向桃竹苗分署申請薪資差額補助。相關減班休息資訊可至「補助企業辦理員工訓練計畫網站」(https://gov.tw/dVC) 或「勞動部勞動力發展署桃竹苗分署」官方網站（thmr.wda.gov.tw）或電洽(03)485-5368分機1902至1913。
更多新聞推薦
其他人也在看
北捷虛驚！東門站女子咆哮喊肚子餓「試圖點火」遭警壓制
即時中心／綜合報導台北捷運警察13日傍晚5時50分獲報，有一名女子情緒激動，在列車行經東門站時，大聲咆哮，警方隨即趕赴現場處理。有網友指出，這名女子當時疑似拿出打火機試圖點燃手中物品，並且敲打玻璃。民視 ・ 4 小時前 ・ 19
勞保中斷老年還能一次領？短暫掛保職業工會小心1狀況 達人曝4種人「白繳錢」
很多勞工朋友在年輕的時候，不論是健康因素、家庭因素，亦或純粹是公司的因素，離開職場被公司退保，現在年紀大了想到還有勞保年資尚未請領，想提出勞保一次領卻被駁回。有網友問到自身59歲，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。對此，勞保達人張秘書在YT影音解答，除了59歲才臨時加保職業工會，被拒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」
即時中心／林耿郁報導恐怖！前（12）天下午放學時段，桃園市某國小驚傳學童遭襲擊案件：一名放學的女學生，突然遭不明女子攻擊、勒住脖子，幸好附近民眾見義勇為，立即上前制止並報警處理，才沒有擴大傷害；事後這名女子自爆動機，竟是因心情不好，找路過學童下手！駭人！桃園警分局表示，前天下午16時40分許，一名女子於大興西路二段某社區前，與自己的男友發生嚴重爭吵衝情緒失控，突然拉扯路過之無辜學童，並對其掐頸。在聽聞被害學生呼救後，週邊熱心民眾立即上前救援，並報警處理。警方獲報後立即啟動快打機制；員警到場發現，張女持續不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫其情緒無果，為避免其繼續攻擊他人，及阻止自傷行為，果斷對其進行壓制與保護管束，隨後通知救護人員到場，將女子強制送醫治療。後續被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理，移請桃園地檢署偵辦。警方嚴正申明，不許任何暴力犯罪行為發生，違法者必定嚴加究辦、絕不姑息。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」 更多民視新聞報導好消息！北捷案最後一名重傷患者「傷勢明顯好轉」 從ICU轉一般病房治療張文事件後首上班日! 見警率增 民眾坦言"毛毛的"好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房民視影音 ・ 2 小時前 ・ 5
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,東京旅遊,GinzaSonyPark,高輪GatewayCity,teamLab 東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 1 天前 ・ 1
躲查緝! 小貨車載無牌機車 赴台72線競速狂飆
中部中心 / 邱俊超 苗栗報導苗栗警方接獲情資，掌握有多輛無牌機車，在台72線石圍墻路段競速飆車，吸引民眾圍觀，警方到場人車已鳥獸散。經調閱影像，跨縣市到台中改裝車行，拘提4人到案，並查扣小貨車以及兩輛無牌機車，駕駛不僅涉犯公共危險罪，另有多項違規均開單告發。小貨車載運無牌車到苗栗狂飆 遭警方查扣。（圖／翻攝畫面）苗栗飆風再起！台72線快速道路變成競速場，兩輛機車起跑線上，就定位蓄勢待發，一聲令下，兩車出發，急速向前衝一路狂飆，接著再換下一組登場，多輛機車來回一趟又一趟，競速狂飆，吸引路過人車圍觀。苗栗台72線，石圍墻路段，這裡道路筆直寬敞，卻變成飆仔競速天堂。苗栗警方日前掌握，車友透過社群軟體相約聚眾飆車，簡直把台72線管制起來，行徑囂張苗栗警方持搜索票和拘票前往台中一間改裝機車行逮人 查扣無牌機車。（圖／翻攝畫面）警方到場後，一群人鳥獸散，但警方調出監視器發現，有小貨車載運無牌車來到現場，苗栗警方持搜索票和拘票，前往台中一間改裝車行，拘提四人還查扣涉案無牌車及小貨車。無牌車用小貨車載運，以為能規避查緝，大飆特飆，但還是被查辦。原文出處：躲查緝！小貨車載無牌機車 赴台７２線競速狂飆 更多民視新聞報導好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴吵翻天! 台中龍井改裝車聚集競飆 數十輛車占據道路高雄左營台電員工疑操作鐵門不慎 當場遭夾死民視影音 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
車內藏毒! 「猛男持雙刀」隨機攔車攻擊 22名警力壓制仍頑抗
社會中心／綜合報導又發生揮刀攻擊事件！昨天（11日）晚上，一名44歲的翁姓男子，手持鐮刀和短刀，在新北市金山地區的街頭，隨機攔車、作勢揮刀，嚇壞周遭居民，警方獲報後，立刻攔截，沒想到，在22名警力的圍捕壓制下，這名嫌犯還能頑強抵抗，被抓進派出所，還企圖掙脫，送醫治療，整個逮捕行動，也導致五名員警受傷。男子一手拿著鐮刀、一手拿著短刀，衝到大馬路上，看到有汽機車經過，隨即上前作勢揮砍。馬路上持刀揮舞，用路人紛紛閃避，男子一度還想打開車門，企圖攔車攻擊。重機騎士看見雙刀俠，嚇得猛催油門快閃，嫌犯立刻把目標轉移到旁邊車輛。目擊民眾魏先生表示「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」翁嫌身型壯碩 一度抗拒不願上警車（圖／民視新聞）警方獲報到場，男子開著自己的黑色皮卡，不但闖紅燈，跨越分隔道逆向行駛，躲避攔查。前後包抄犯嫌的車輛，男子頑強拒捕，衝撞警車，員警一度對空鳴槍，壯碩嫌犯甚至一手把員警推開，22名警察的輪流壓制下，才將男子上銬，只是帶上警車過程，男子還一度緊抓車門，不願上車。員警vs.翁姓嫌犯「進去進去啦。」警方見翁嫌駕車意圖衝撞 一度對空鳴槍（圖／民視新聞）新北市金山區11日晚間八點多，發生隨機攻擊事件，44歲翁姓男子帶回警局時，竟還試圖用蠻力掙脫手銬，而警方在他車上搜出毒品〝喪屍煙彈〞，逮捕過程，也造成五名員警受到輕傷。受傷員警表示「（是什麼過程讓你受傷），要把犯嫌拉下來的時候。」受傷員警表示「（嫌犯）有在健身所以力氣滿大的，是叫好幾個人把他壓在地板上。」犯嫌家屬表示他患有思覺失調症，但員警調查紀錄，並沒有發現有相關病情，懷疑嫌犯是吸毒導致行為異常，後續還要調查釐清，嫌犯脫序行為的背後，隱藏什麼動機。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：車內藏毒! 「猛男持雙刀」隨機攔車攻擊 22名警力壓制仍頑抗 更多民視新聞報導新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車金山街頭持刀攔車！44歲猛男舞者吸毒失控 警鳴槍圍捕5人掛彩新北男持雙刀攔車攻擊！身分起底…臉書滿滿大肌照民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
飆車族「燒胎」競速 警蒐證溯源逮上游集團｜#鏡新聞
新北市警方去年接獲民眾檢舉，說五股區半夜有民眾封路飆車，因此立刻展開追查。結果一查發現，一家三重的車行和另一間位在蘆洲的鐵皮陣頭工廠，涉嫌改車揪團競速，專案小組立刻收網登門逮人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷東門站又有事！目擊者：女咆哮喊肚子餓「車廂點火」片曝 警急壓制
台北捷運信義淡水線13日傍晚，東門站有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，並干擾其他乘客，引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場處理，強制上前架住女子。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
快訊／北市議員陳怡君詐領助理費、收賄 一審判刑7年10月
台北市議員陳怡君被控以人頭方式詐領384萬助理費，另涉以「顧問費」名義向建商收受70萬賄款，士林地檢署依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴陳怡君等人。士林地院審理後，今天（12日）下午3時宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
毒狗報復？女縱火.男追撞害墜谷 分手情侶雙送辦！
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗有一名女子懷疑愛犬被前男友毒害死亡，縱火燒前男友的工寮，前男友趕回工寮途中，發現女子開車離開，竟然開車尾隨，並且從後方追撞她的車，將她連人帶車撞下3公尺邊坡，警消接到報案，趕緊將人救上來，所幸送醫後沒有大礙。女子因為火燒工寮，被依公共危險罪移送，而前男友則被依公共危險、家暴、殺人未遂等罪移送偵辦。一輛汽車開過轉彎處，被後面緊跟的另一輛汽車撞下道路，整輛車失控向前衝，連撞好幾根防撞桿，接著翻落3公尺的邊坡，而後方的汽車本來快掉下去，緊急拉回方向盤往道路開，停在了道路中間，男駕駛趕快下車，到邊坡查看狀況。警消人員接獲報案到場，發現轎車四輪朝天翻了下去，而女駕駛受困車內，趕緊將人救出抬上擔架送醫，興隆村村長張省南：「後面那台開很快衝過來，差一點撞到我。」這是發生在苗栗銅鑼鄉興隆村這處路口，回到現場防撞桿都被撞斷，邊坡下方物品散落，警方調查。事情發生在10日晚上大約7點40分，被撞的是40歲邱姓女子，撞她的是52郭姓前男友，女子懷疑愛犬被前男友毒死，當晚7點多縱火燒了前男友租的工寮，打給前男友後離開，前男友趕回工寮途中，會車時發現對方，掉頭追她，兩次撞擊把女子連人帶車撞下3公尺邊坡，再打電話報警。苗栗分局偵查隊副隊長薛宇宏：「郭男依公共危險、家暴、殺人未遂等罪，移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，邱女則因縱火，依公共危險罪移送。」警方表示，女子先縱火燒前男友工寮，前男友再開車衝撞對方，互相報復兩人都被抓，警方到場後，對男子實施毒品快篩檢測，發現有毒品安非他命反應，全案偵訊後將女子和男子，雙雙移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來
社會中心／黃恩琳、張皓宇 新北報導手機放在家，竟然也被偷！受害者是在IG擁有17萬粉絲的網紅情侶檔「HZ赫茲九乘九」，他們位在新北市中和地區的住家，被宵小闖入，偷走客廳的手機，他們一發現後，馬上報警，嫌犯因為不熟悉手機操作，還撥電話給他們，最後，情侶檔透過「尋找」功能找到被丟棄的手機，但嫌犯還在逃逸。手機放在家，竟然還能被竊賊盯上。他們是網紅情侶檔「HZ赫茲九乘九」，平常以拍攝情侶日常為主題，IG吸引17萬人追蹤，這回遇到恐怖經歷。8號凌晨3點多，他們位在新北市中和區的住處門沒關好，嫌犯乘隙而入。網紅住家遭闖空門手機被偷（圖／民視新聞）嫌犯不熟iPhone操作，還撥打電話給他們，最後網紅情侶檔透過這方式找到手機。後來在警方陪同之下，情侶檔沿路尋找、左看右看，最後在住家400公尺外的路邊垃圾桶找到了。網紅住家遭闖空門手機被偷（圖／IG hz_9x9）律師李育昇表示，本件嫌犯是侵入他人的住宅來偷取他人的物品，會構成刑法的加重竊盜罪，依法要處六個月以上五年以下的有期徒刑得併科50萬元以下的罰金。目前警方已經鎖定這名男子，全力追捕中。原文出處：網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來 更多民視新聞報導苗栗頭份驚傳槍響！黑色休旅車遭尾隨攻擊 駕駛受傷送醫營區變賭場「爽玩拉霸」！2阿兵哥「遭憲兵抓包」下場慘了女員工控遭老闆利用權勢性侵 DNA結果出爐結局神逆轉民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷東門站女子突咆哮乘客驚 捷警趕赴處理無人傷
台北市 / 綜合報導 昨(13)日傍晚5點50分，有乘客在東門站的捷運列車上咆哮，警察立刻趕到現場。根據警方了解，一名女子疑似情緒不穩，突然大聲咆哮，現場無人受傷，站務人員及捷運警察到場協助，等女子情緒穩定後，由捷運警察陪同搭到劍潭站離去。捷運警察隊表示，搭捷運如果發現不法，立即按下月台紅色緊急通話鈕，或通知站務人員及保全，或撥打110報案，警察會趕到，維護安全。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
驚！金山隨機攔車 男雙手持利器 穿梭車陣作勢砍
新北市 / 綜合報導 新北市金山區街頭昨(11)日晚間，一名44歲的翁姓男子，雙手持利器穿梭車陣咆哮，隨機攔車作勢攻擊。警方出動快打部隊，男子開車逃逸，還一度衝撞警車。警方攔截他的皮卡，並對空鳴槍，最後合力將人壓制，過程中五名員警受傷，所幸沒有大礙。男子拒絕毒品唾液快篩，不過警方在他車上搜到喪屍煙彈，由於他情緒過激，出現橫紋肌溶解症狀，被戒護送醫。目擊民眾：「追，開槍了開槍了，開槍開槍。」警方對空鳴槍，員警四面八方一擁而上。目擊民眾：「趕快錄影，他在錄了他在錄了，開槍開槍，現場遇到，錄影。」員警試圖把人拖下車，駕駛還想做困獸之鬥。目擊民眾：「還在倒車還在倒車還在倒車，我知道我後面有車，我沒辦法。」後方民眾看了心驚膽跳，員警這麼大陣仗，因為先前他已經有一連串恐怖行徑。目擊民眾：「他走過來，他砍重機了。」男子雙手持利器穿梭車陣中，咆哮揮舞還企圖開車門，經過駕駛嚇壞了油門踩了就跑，目擊民眾：「快快快，離他遠點離他遠點。」目擊民眾魏先生：「往陽金公路那邊的全家，有看到他拿刀要砍那個車子，就是好像就是在繞吧，就是繞，躲警察這樣，跑給警察追。」11日晚間7點多，44歲的翁姓男子開著皮卡，停在新北市金山區一間超商前，接著徒步攔車作勢攻擊，警方出動快打部隊，他開車往萬里方向逃逸，過程中數度迴轉倒車，還衝撞警車，最後在萬里被攔截，警方對空開槍並合力將他壓制。警方VS.翁姓男子：「另一隻手先上銬，不要把他放開啦，快一點啦，幹什麼啦，快一點啦。」男子精神恍惚不斷哀嚎，拒絕毒品唾液快篩，警方在他車上搜到毒品喪屍煙彈。新北市金山警分局副分局長楊昇叡說：「本案造成5名員警在壓制過程中，輕微受擦挫傷，幸未波及民眾與其他車輛。」翁姓男子情緒激動，加上用力過猛，出現橫紋肌溶解症狀被戒護送醫，後續將依妨害公務恐嚇公眾等罪送辦，所幸過程中沒有波及無辜民眾，員警也只有輕傷。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
勞資協議陷僵局！紐約市恐迎史上最大規模護理師罷工 州長宣布緊急狀態
ABC新聞報導，代表護理人員的紐約州護理協會（NewYork State Nursing Association，NYSNA）指出，罷工行動最早將於週一上午6時展開，並計畫於上午10時在紐約長老會醫院召開記者會，說明勞資談判破裂的原因與後續行動。工會強調，這將是紐約市歷來最大規模的護理人員罷工。對...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
金山揮刀猛男出院了 拒配合調查想聲請提審｜#鏡新聞
發生在11日晚間，新北市金山的雙刀男當街恐嚇案，警方偵辦有了最新進展，翁姓男子在送醫後今天(1/13)出院，不過他卻拒絕配合調查，還辯稱手上的兩把刀是為了自衛防身，但檢警並不採信他的說詞，翁姓男子只好採取另一種司法途徑的救濟，他想要聲請法院提審，但律師分析成功率並不高。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
悚！高雄男無照酒駕 攔腰撞飛25歲單親媽｜#鏡新聞
高雄杉林區1/10發生驚悚車禍，三十九歲曾姓男子酒駕把在路邊修車的二十五歲保養廠女員工給攔腰撞飛，女員工送醫後雙腿骨折，骨盆碎裂，犯嫌酒駕肇逃後，又在同一路段撞倒雙載機車，又再害騎士跟乘客受傷，事後被警方逮捕，酒測值0.69嚴重超標，也被檢方認定情節重大聲押獲准。根據了解，曾姓男子是地方頭痛人物，有多項酒駕跟毒品前科，四處闖禍連自己的老父親都希望他進了看守所後就不要再出來了！鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
苗栗頭份驚傳槍響! 疑酒後糾紛"相約談判"釀2人傷
苗栗頭份市中正路，下公園附近路段，清晨五點多驚傳槍響！附近民眾表示，起先只看到一輛休旅車與轎車相撞，一度以為是車禍，不過，警車到場蒐證，在休旅車上蒐到手槍和子彈，疑似酒後糾紛，相約談判，休旅車乘客下車開槍畫面曝光，造成兩車受損，兩人受傷就醫！一輛休旅車，突然往左轉，逆向停在對向車道企圖攔車，乘客開車門下車，才剛起步，就看到後面一輛轎車，撞上休旅車。你以為是單純車禍嗎？沒那麼簡單，再從另一支監視器鏡頭可以清楚看到，休旅車乘客打開車門不是逃跑，而是舉槍射擊！附近民眾：「看到兩部車子啊，兩部車子相撞啊。」附近民眾一度以為是車禍，警方查出，黑色休旅車先在路中擋車攔截，乘客跳下車開槍，現場找到六枚彈殼。（圖／民視新聞）事發在清晨五點多，警方調查，一輛休旅車行經頭份中正路下公園路段，直接跨越車道，要攔下轎車，休旅車上乘客跳下來開槍，而受害的一方，現場有兩輛轎車都中彈，黎姓和李姓駕駛，雙雙受傷自行就醫。頭份分局副局長吳國偉：「警方於現場遺留自小客車，後車廂查獲改造手槍1支，子彈11發等犯案工具，現場黎男與李男兩位傷者，已就醫救治無生命危險。」22歲黎姓男子自行到頭份為恭醫院就醫，畫面中可以看到他走路一拐一拐，走進急診室，因為他右腳腳踝，疑似受到槍傷，院方立即安排手術治療。聲源：民眾：「人載走了。」另一名受傷的李姓男子，則是被一輛藍色轎車，接應到新竹就醫。頭份分局副局長吳國偉：「嫌犯供稱係因喝酒，產生嫌隙相約談判。」案發地點就在頭份下公園，旁邊有早市與不少店家，是頭份最熱鬧的路段。（圖／民視新聞）槍擊地點下公園，旁邊就是早市，附近也有不少店家，清晨傳槍響人心惶惶，警方擠牙膏辦案，拼湊案情，目前掌握嫌犯這方有兩輛車，槍手還在逃逸，而被害方總共有四輛，其中兩輛被開槍，車上留下清晰彈孔，還有一輛開去新竹，一輛行蹤還在追查，兩幫人馬相約談判，攔截開槍，案情撲朔迷離，是不是真的因為喝酒起糾紛？警方也還要釐清！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：苗栗頭份驚傳槍響 疑酒後糾紛「相約談判」 開槍畫面曝光 更多民視新聞報導美國ICE槍擊案惹公憤 全美各地週末逾千場示威伊朗血腥鎮壓已釀538死 川普週二討論軍事介入白人女遭槍殺引爆示威！川普政府向明尼蘇達州「增派執法人員」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
肥料車下車失控翻 駕駛壓車內 3移工拋飛共2死2傷
中部中心／張家維 南投報導南投水里鄉山區，發生死亡車禍！10日下午，陳姓男子開小貨車，車斗載3名移工，到山上送肥料，行經一處險降坡轉彎時車輛失控，衝到下方農地，撞斷電線桿翻覆，陳姓駕駛被壓在車裡，車斗3人遭拋飛，造成2死2傷。小貨車翻覆在農地4輪朝天，車頭撞得扭曲變形，駕駛被困在車內。救難人員以破壞器材剪斷車門邊框，試圖將人救出。車輛失控衝下坡撞電桿翻覆 陳姓駕駛被壓在車裡（圖／翻攝畫面）10日下午，陳姓男子駕駛小貨車，後方車斗上載了3名移工，準備前往水里山區送肥料，行經一處彎道險降坡時來不及轉彎，導致車輛失控衝下坡，直衝到下方農地，車輛撞得翻覆，後車斗上3名移工被當場拋飛。陳姓駕駛被救出時 臟器外露明顯死亡（圖／翻攝畫面）警方初步調查，3名移工都是逾期停留，車禍拋飛，1死2傷；陳姓駕駛是本國籍，被救出早已沒有生命跡象。警方表示，可能因為駕駛不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍要進一步調查。肥料車下車失控翻 3移工拋飛 駕駛壓車內 2死2傷（圖／翻攝畫面）原文出處：小貨車下坡失控烏龜翻 駕駛困車內 車斗3人拋飛 更多民視新聞報導【有片】龜山逃逸移工被拖下車 「空車持續滑行」他上演神救援大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦
中部中心/邱俊超 苗栗報導持續追蹤這起不單純車禍，竟然涉及了恐怖情人，剪不斷理還亂的愛恨糾葛！警方抽絲剝繭發現，這一對昔日戀人，因為毒殺愛犬的疑雲，女方憤而到男方工寮縱火後離開，在途中卻剛好被男方看到，一路尾隨，蓄意衝撞，導致前女友翻車！案發後雙方互控多項罪名，男方還疑似涉及毒駕！恐怖情人前女友涉縱火。看看這個貨櫃屋，被燒燬了左半邊，原本停在前方的腳踏車，也被燒到快熔化，涉嫌縱火的，就是被追撞的邱姓女子！警方調查，40歲的邱姓女子，與52歲的郭姓男子，兩人原本是舊情人，雖然表面上分了手，其實，還放不了手，更是新仇加舊恨！女方懷疑，男方疑似毒殺自己的愛犬，女方憤而到男方，位在苗栗縣銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，犯案完後她開車離開，在途中卻剛好被聞訊而來的男方堵到，就尾隨在女方車輛後方，還油門一催，硬是衝撞前女友的車子後方，害她摔落邊坡！女方受了外傷，但意識是清楚的，她指控男方，有家暴行為，這次還追撞她，是恨不得殺了她嗎？涉嫌殺人未遂等罪嫌！男方另外毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，須驗尿確認。涉嫌毒駕、公共危險等，被移送法辦！女方則因為縱火，涉嫌違反公共危險罪嫌！這對恐怖情人的愛恨糾葛，剪不斷理還亂，以雙雙送辦暫告一段落！恐怖情人前女友涉縱火。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言