勞工進修每月可領1.6萬 企業辦訓最高補助350萬

勞動部「減班休息勞工再充電計畫」協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，持續精進專業技能，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元





為因應國際經濟情勢變化及產業鏈調整，勞動部針對實施減班休息的企業，推動強化版「僱用安定措施」，除擴大適用9個行業及補貼薪資差額7成外，還結合「減班休息勞工再充電計畫」協助減班休息勞工於減班期間，透過在職訓練補助與訓練津貼等措施，穩定勞雇關係並提升整體人力素質，達成穩定企業僱用與保障勞工就業的雙重目標；桃竹苗分署呼籲轄區企業與勞工，善用政府資源於減班期間強化專業職能，為景氣復甦預作準備，成功將產線「調整期間」轉化為人才培育與能量累積的重要契機。

廣告 廣告

勞工再充電計畫補助企業於減班休息期間為員工辦理教育訓練，最高可申請350萬元補助費用，補助範圍涵蓋講師鐘點費、教材、場地及工作人員費用等，為便利企業多元培訓需求，取消訓練課程最低開班人數限制，讓企業辦訓更具彈性；減班勞工參訓期間可依實際時數請領訓練津貼，並按每小時最低工資計算；隨著115年最低工資調整，相關金額也依法重新核算，如月投保薪資逾31,800元者，每月最高可領取16,300元；投保薪資在31,800元以下者，每月最高可領2,940元。此外，勞工學習管道也更具彈性，除參與桃竹苗分署自辦及委辦的訓練課程外，亦可透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，不受時間限制，提升職能更加便利。

勞動部推出「減班休息勞工再充電計畫」讓減班勞工可以透過進修領取津貼，企業辦理客製化課程也可獲得補助。

桃園市某機械設備製造廠維修人員蔡先生（36歲）因公司實施減班休息，讓他面臨房貸與車貸等經濟壓力，一度對未來感到徬徨。經桃竹苗分署主動關懷與輔導下，他參加「減班休息勞工再充電計畫」，並於減班期間進修「AI人工智慧」、「網路與資訊安全」及「智慧生產線」等課程，不僅拓展職涯視野，也掌握產業新趨勢；訓練期間還可申領訓練津貼，補足薪資差額，讓他切實感受到勞動部政策的支持與保障。

桃竹苗分署長賴家仁表示，在職訓練是企業因應整體經濟環境變化、強化競爭優勢的核心策略工具，在分署政策資源的挹注與專業輔導下，企業得以深化人力資本布局；除勞工再充電計畫外，強化版「僱用安定措施」所適用的行業，如雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並向地方勞工主管機關完成通報，即可於實施滿30日次日起90日內，向桃竹苗分署申請薪資差額補助。相關減班休息資訊可至「補助企業辦理員工訓練計畫網站」(https://gov.tw/dVC) 或「勞動部勞動力發展署桃竹苗分署」官方網站（thmr.wda.gov.tw）或電洽(03)485-5368分機1902至1913。

更多新聞推薦

● 訪美後反對民進黨版1.25兆軍購決心更強烈 民眾黨將自提軍購版本