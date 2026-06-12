即時中心／高睿鴻報導

透過面試尋求工作，無疑是每位勞工的必經之路，但勞動者與雇主卻常因權勢不對等，遭受壓迫而不自知。人力銀行網站104近期再對勞工發出提醒，指根據我國現行法規，明確規定面試時，有些問題不能問，否則最重可罰到150萬。根據網站整理，5大面試地雷包括身家調查、感情狀況、家庭及婚育計劃、人格標籤、性別及年齡條件，這些都不能納入面試問題，而若遭檢舉，雇主都可能得挨罰。

面試非身家調查大會！財務、感情狀況及婚育計畫「均屬隱私」 雇主亂問恐挨罰

首先是身家調查，「104人力銀行」說明，為摸清面試者的「底細」，有些雇主會想掌握勞工的經濟狀況，並詢問「父母是做什麼工作？」、「家裡會需要你負擔家計嗎？」、「目前住的是自己的房子，還是租的？」等問題。但根據法規，個人財務狀況、父母職業、住處等個人資訊，其實都是生活隱私，與工作職能無直接關聯，故恐違反《就業服務法》第5條第2項。若違法事證明確，可處台幣6萬至30萬罰鍰。

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至於感情狀況，有些雇主同樣會在面試時「表達關切」，但容易隱含特定性別的偏見。有時，根據人力銀行整理，面試官時常詢問「現在有對象嗎？會因為伴侶因素，影響工作安排嗎？」、「你結婚了嗎？這個年紀應該開始考慮結婚了吧？」等問題，但婚姻狀況與感情生活，實際上屬於個人隱私；若企業詢問上述問題，同樣違反《就業服務法》第5條第2項，處台幣6萬至30萬罰鍰。

接著則是家庭及婚育計畫，由於按照過往經驗，企業因預期懷孕而不錄用等情事，堪稱相當普遍，明顯構成性別歧視；因此，若詢問「未來有考慮生小孩嗎？」、「若懷孕要請你自請離職」，將違反《就業服務法》第5條第1項性別歧視，可處台幣30萬至150萬罰鍰。也就是說，就算雇主真的擔憂求職者有小孩之後，可能影響工作投入程度，也不可以性別歧視的角度，於面試時拋出這些問題、以及當成選用員工的標準。

快新聞／勞工面試注意！雇主絕對不能問「這5類」問題 最高可重罰150萬

台灣近年越來越重視勞權保障，讓雇主不能再動輒以權勢欺壓勞工。（示意圖／民視新聞資料照）

MBTI、星座別亂問！閒聊也有風險 人格、性別、年齡條件不能當錄用標準

另外則是人格標籤，人力銀行提到，雇主有時會利用面試的機會，與求職者閒聊並藉此了解個人特質；雖然看似只是日常對話，但可能也被當成錄用依據，而這就有觸法疑慮。例如，若詢問面試者「你是什麼星座？O型一定很合群」、「你的MBTI是什麼？我們的工作E人比較能駕馭」，這些可能都會違反《就業服務法》第5條第1項就業歧視，可處新台幣30萬至150萬罰鍰。

最後則是性別及年齡，人力銀行點出，部分企業在職務描述時，會直接提及「誠徵女助手、清潔阿姨」、「歡迎熱血青年軍加入」等性別和年齡條件，須特別留意，外在條件若非工作必要，不得作為錄用限制；除非是符合就業所需、且具必要性，像是職缺為倉儲人員可詢問「能否搬重物」、空服員的摸高規範、司機或保全可詢問「有無刑事紀錄或良民證」、幼教及保母需要傳染病相關檢測等。若非這種情況，特別以性別及年齡作為工作要求條件者，也可能被罰台幣30萬至150萬。

原文出處：快新聞／勞工面試注意！雇主絕對不能問「這5類」問題 最高可重罰150萬

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