勞工預算遭藍白卡關 洪申翰發聲了！

因為115年總預算多數仍在立院遭藍、白黨團卡關，勞動部長洪申翰今（22）日晚上在臉書上發文指出，「今天下午，在野黨委員在立法院問現在眾多部會部次長，同不同意先動支他們所挑出的38項計畫的預算？」

洪申翰說，自己的答案其實很簡單：「我和同仁們是依據憲法授予的職權和義務，來籌編年度預算。而作為行政首長，我是必須為國家整體的勞動政策負責的，所以，當然也就希望，在我必須負責的整體勞動政策下，每一個計畫的預算，也都可以依照憲法的要求，被國會好好、理性的審查。

因為這些計畫跟預算，都是出於勞工跟勞動環境的需求，所以，每一筆都重要。因此，我們所編列的每一筆預算，我都必須要爭取被國會好好審查，以及授權動支的機會。所以，要怎麼分先後呢？難道，還要去把勞工或產業的需求分先後嗎？

現場在野黨委員說：『那行政部門也可以自己提出來，哪些要優先動支啊？』

洪申翰強調：委員，我們沒有不提，在去年8月29日，行政團隊就把整部115年預算書送進立法院了。這整部年度預算書裡面，就是我們希望能被好好審議、授權動支的計畫跟預算啊！我們四個多月前就送出了。」

