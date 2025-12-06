勞工領袖大學 186人結業

勞工領袖大學結訓，一八六位學員完成課程，展現終身學習行動力。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

勞工局與成大合作舉辦「勞工領袖大學」階梯式學習課程，六日於成大舉辦結訓典禮，共有一八六位學員完成課程，透過課程進修加持，提升個人職能，展現終身學習行動力。

勞工局長王鑫基表示，城市競爭力來自於人才培育，感謝成大與市府合作，讓勞工朋友在優質師資及學習環境中跨域學習、吸收新知，提升個人工作職能，增加自身工作優勢，並將所學帶回職場，擴展學習效益，帶領所屬工會、企業成長，一起提升台南競爭力。成大教務長沈聖智指出，提供初、進、高階到菁英班的完整學習管道，讓想回到校園進修的勞工，有提升自我機會。

今年共有吳采蓁、林怡文、許家諆、陳毓珮、劉秀梅、嚴雄相等六位結訓學員獲卓越校友表揚；獲獎學員也熱心公益，如參與做工行善團協助房屋修繕，或擔任志工等，另帶動所屬單位獲得績優工會或參與TTQS評核獲佳績，提升個人及組織成長，彰顯勞工局對人才培育與永續發展的重視。另台南市勞工領袖協進會也提供清寒獎學金給成大在校生，回饋學校。

一八六位學員中，有二十人以八個月時間，一氣呵成完成初、進、高階一六二小時課程，林倩汝全勤參與，陳怡萱行動雖不便，仍以電動代步車自行搭乘公車往返成大上課，另有三名超過六十五歲學員前來，展現活到老、學到老精神。勞工局職訓就服中心主任梁偉玲強調，課程主題採滾動式修正，與現在職場需求接軌，鼓勵台南市在職勞工都能作伙到勞工領袖大學讀冊、一起成長。