勞工領錢了！薪資差額補貼每月1.2萬元 「這些行業」申請步驟一次看
美國總統川普（Donald Trump）30日將與中國國家主席習近平於南韓會面，外界聚焦川習會是否觸及台灣議題，如今台美對等關稅尚未拍板最終稅率，但已然衝擊台灣產業，受關稅影響無薪假（減班休息）人數隨之攀升，勞動部日前祭出「僱用安定措施」。對此，勞動力發展署（勞發署）今（29）日發布新聞稿指出，減班休息勞工除可透過雇主申請外，也可自行線上申辦，以獲得薪資差額補貼，穩定生計。
因應國際經貿情勢影響，為支持勞工安定就業，勞動部日前推動「僱用安定措施」，要讓「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」共9行業的減班休息勞工能安心就業。只要在「僱用安定措施」公告辦理期間（114年8月1日至115年1月31日）有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，穩定勞雇關係。
勞動部日前說明，補貼金額是以「減班休息前1至3個月的平均月投保薪資」與「減班後實際協議薪資」差額的70%計算，並採無條件進位至百位數，每人每月最多可領取1萬2,100元，最長可補助6個月，最高可補助7萬2,600元。另外，據統計，上述9行業投保人數約在105萬人；無薪假方面，截至10月16日，全台共計有432家、8543人實施減班休息，其中受美國關稅影響勞工就高達354家、7923人，約占整體通報數據的9成。
勞發署今在新聞稿中提醒，受僱於上述9行業的減班休息勞工可以自行提出薪資差額補貼的申請，也可以由雇主代為申請，申請方式包括紙本向所屬分署提出外，也可使用「台灣就業通」線上申辦，申請步驟為，一，透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區註冊會員；二、填寫薪資補貼申請書、三、上傳身分證或居留證明、當期薪資證明、金融機構存摺影本。
至於該如何確認工作事業單位是否屬於公告適用的9大行業，勞發署說明，除可向事業單位確認就業保險投保證號所登載的行業別，也可透過經濟部產業發展署的「工廠公示資料查詢系統」查詢，或由財政部的「稅籍登記資料公示查詢」查詢稅籍登記的行業別。勞發署提醒，公告適用的9行業，是以事業單位在公告生效日（114年8月1日）時登載的行業別資料為準，如果是公告生效後才新設立的事業單位，則以該事業單位設立時的行業別資料為準。
更多風傳媒報導
其他人也在看
南韓川習會 美智庫：中國未必有興趣與美達成協議
美國總統川普(Donald Trump)預計30日在南韓與中國國家主席習近平會面，這是兩人自2019年來首次的面對面峰會。法新社報導指出，川普正尋求與北京達成一項協議，貿易問題是他的首要關切，但專家對於北京是否真的有興趣與美國達成協議存疑。 川普重返白宮後對中國祭出關稅大棒，在今年稍早先是提高對中國的關稅威脅，後來又調降。在周末的吉隆坡會談之後，美中都暗示，雙方針對達成一項貿易協議正在取得進展。 華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)中國專家何瑞恩(Ryan Hass)表示，尋求與中國達成一項協議的川普，與仍專注於對抗北京的美國官僚機構之間存在著分歧。 曾任美國前總統歐巴馬政府首席中國政策專家的何瑞恩也懷疑，北京是否真的有興趣與川普達成一項協議，開啟某種經濟合作的「黃金時代」。 何瑞恩表示：「中國的興趣在於將自身置於中心，將美國推向邊緣，而不是讓美國和中國共同處於中心。」何瑞恩並認為，中國或許希望與川普達成一項「可能只是拖延時間」的協議。但他也指出，他「不認為中美之間達成某種「大交易」式的經濟協議，會促進他們的利益。」 美中都注重交易 川普在2019年曾盛中央廣播電台 ・ 1 天前
台中三大重量級商場接連登場 商圈聚落效應推升房市新熱區
台中迎來「百貨巨浪」熱潮！包括「漢神洲際購物中心」、「D-ONE第一大天地」、「台中101」等三大百億級旗艦商場，總投資額高達數百億元，地點分別位於北屯14期、烏日高鐵特區、七期周邊，未來幾年即將陸續登場。隨著「漢神洲際購物中心」進入開幕倒數、「D-ONE第一大天地」積極招商，大台中百貨版圖不僅快速擴張，同時也已帶動三大區塊周邊房市熱度升溫。中時財經即時 ・ 1 天前
勇士火力全開！柯瑞、巴特勒合砍40分 主場轟垮快艇奪2連勝
（體育中心／綜合報導）金州勇士今（29日）在主場迎戰洛杉磯快艇，靠著雙星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Cu […]引新聞 ・ 14 小時前
川普抵韓聚焦「川習會」 中國學者料將針對台灣、南海釋出訊號
美國總統川普今日（10/29）抵達南韓，將出席在慶州舉行的亞太經合會議（APEC）一系列論壇，而他與中國國家主席習近平週四（10/30）的會晤已是各界關注焦點。學者分析，「川習會」將就如何管理美中外交與安全關係釋出訊號，尤其是針對台灣與南海議題。太報 ・ 19 小時前
9行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼 勞動部：最高補助70%
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 受國際經濟局勢和美國關稅壓力影響，國內企業自114年起廣泛實施「減班休息」（無薪假）。勞動部已啟動「僱用安定措施」，透過現金補貼協助減班勞工，彌補收入損失，保障基本生活，同時支持企業在逆境中維持勞雇關係穩定，共同為未來市場復甦做準備。勞動部勞動力發展署今（29）日表示，9行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼，透過線上申...匯流新聞網 ・ 21 小時前
9行業無薪假薪資差額補貼 勞工可自行線上申辦
（中央社記者吳欣紜台北29日電）美國關稅政策衝擊國內9行業勞工，勞動部祭出僱用安定措施，勞動力發展署今天表示，減班休息勞工除了透過雇主申請外，也可自行線上申辦獲得薪資差額補貼，穩定生計。中央社 ・ 17 小時前
9行業無薪假勞工 薪資差額補貼可自行線上申請
根據勞動部統計，截至10月16日，已有432家、8543人實施減班休息（無薪假），9大行業的勞工，已提供「強化版僱用安定措施」，提供薪資差額補貼，勞工可由雇主代為申請，也可自行提出申請，最簡便的申請方式，就是至「台灣就業通」網站線上申辦，只要3步驟就可隨時輕鬆完成。自由時報 ・ 21 小時前
台中駭人廚餘谷 他驚：野豬吃到含非洲豬瘟的廚餘，基本上台灣就完蛋了
台中市爆發全台首例非洲豬瘟，廚餘處理作為也是這次的關注焦點之一，環境部日前表示，台中市政府環境保護局未依規定頻率稽查非洲豬瘟案場，確認廚餘再利用狀況；真正重點在落實稽查，以避免業者未確實高溫蒸煮而造成防疫破口。前桃園市議員王浩宇則直言，台灣是有野豬的。像台中市這樣把廚餘倒在山上，只要有野豬吃到含非洲豬瘟的廚餘，基本上台灣就完蛋了，直接永久疫區無法處理了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
褪黑激素作用被低估！不只失眠才用 藥師：還能抗氧化增強免疫力
【健康醫療網／記者趙正瑋報導】在臨床門診中，許多患者會有個疑問：「吃褪黑激素幫助睡眠嗎？」事實上，褪黑激素的功能遠不止於「讓人入睡」。藥師洪正憲表示，這是一種由大腦松果體分泌的激素，主要在夜間分泌達到高峰，負責調節生理時鐘與晝夜節律。 隨著年齡增長或作息不規律，褪黑激素分泌量會逐漸下降，導致睡眠品質變差。褪黑激素同時參與多項身體防護機制，包括抗氧化、免疫調節、情緒穩定與代謝平衡，其重要性被遠遠低估。 抗氧化與保護心血管健康 也能調節免疫系統 褪黑激素是一種強效抗氧化物，能清除自由基，減少細胞氧化壓力。這項特性使它在神經退化性疾病如阿茲海默症、帕金森氏症，以及與老化相關的慢性疾病中，展現潛在的保護作用。 此外，洪正憲藥師指出，它能調節免疫系統活性，協助身體在面對發炎反應時維持平衡，也有研究顯示與心血管健康、血糖控制及眼部疾病（例如白內障）相關。這些研究結果指出，褪黑激素不僅是「睡眠激素」，更是身體維持穩定狀態的重要調節者。 生活習慣不規律 造成褪黑激素分泌失衡 現代人生活作息紊亂、長期暴露於藍光環境，是導致褪黑激素失衡的主要原因之一。洪正憲藥師提到，許多人即使在夜間仍長時間滑手機、加班或健康醫療網 ・ 1 天前
唐綺陽金鐘紅毯秀美腿！狂瘦26kg就靠「1物」取代炸雞，從2XL→S驚人逆襲
金鐘60紅毯最大亮點絕對是「國師」唐綺陽！從前圓潤可愛、如今瘦成辣腿女神，整個人小一號、氣場炸裂。她靠著精準的減肥方法狂瘦26公斤，從2XL穿回S號，讓網友驚呼：「唐老師也太美太瘦！」其實她的瘦身關鍵女人我最大 ・ 1 天前
坤達暫退出《玩很大》代班人選曝光 「ENERGY」2閃兵休團財損近億
「ENERGY」團員坤達認閃兵，10月22日還中斷《綜藝玩很大》錄影從加拿大回台面對，節目製作人湯宗霖今（10╱29）鬆口小鐘、柯有倫、小刀都是代班口袋名單。太報 ・ 17 小時前
2大2小春節住高雄2晚近12萬 觀光局說話了
[NOWnews今日新聞]農曆春節，各大飯店住房價會相比平時高出不少，不過卻有民眾上網搜尋高雄市飯店房價時，發現「高雄中央公園英迪格酒店」兩晚要價11萬4576元，還有另一間「帕鉑候工所-高雄駁二館」...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
中文怪物人氣水母哥上節目曝近況！認了最不習慣台灣這件事
隨著《中文怪物》節目爆紅，在台日本人「水母哥」憑著自然反應與幽默表現人氣飆升。雖然未能奪冠，但他在觀眾好感度排行榜中名列前茅。近日在 Yahoo 與三原JAPAN共同合作的《Yahoo x 三原JAPAN》節目中，三原特別訪問水母哥，並首度公開他決定「留在台灣發展、準備移居定居」的真實原因Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前
今重陽節慎防衝煞 4大生肖要注意 6大禁忌曝光
（記者張芸瑄／綜合報導）今（29）日適逢重陽節，民俗文化中視為「極陽之日」，祭祖登高、敬老祈福為當日傳統重點。 […]引新聞 ・ 23 小時前
泰國千古一帝：15歲登基，娶4位親妹妹，納150妃生77子 用婚姻改寫國運
泰國千古一帝朱拉隆功大帝（拉瑪五世），是東南亞歷史上最具傳奇色彩的君主之一。他十五歲即位，歷經動盪時局，卻以非凡智慧推動泰國現代化。令人震驚的是，這位被尊為「國父」的君王，曾娶四位親妹妹為后，擁有超過150名妃嬪，並育有77名子女。他的一生，既是權力與愛情的交織，也是一場關於國家命運的賭注。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
新台幣為何一定要改版？央行總裁曝關鍵原因 藍委建議推動「行動支付」
中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，預計自117年起編列預算，將逐年汰換舊鈔。國民黨立委羅明才今（28）日表示，政府應鼓勵民眾多使用行動支付。央行總裁楊金龍則回應，行動支付還是無法替代鈔券，鈔券一定都會存在。央行啟動新台幣改版計畫，引發社會高度關注。楊金龍日前指出，新版鈔券平均單價約每張新台幣5元，預計117年起編列預算，逐年汰換舊鈔。依照央行規劃，每年汰換7億......風傳媒 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 14 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前