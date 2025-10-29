勞工領錢了！薪資差額補貼每月1.2萬元 「這些行業」申請步驟一次看

美國總統川普（Donald Trump）30日將與中國國家主席習近平於南韓會面，外界聚焦川習會是否觸及台灣議題，如今台美對等關稅尚未拍板最終稅率，但已然衝擊台灣產業，受關稅影響無薪假（減班休息）人數隨之攀升，勞動部日前祭出「僱用安定措施」。對此，勞動力發展署（勞發署）今（29）日發布新聞稿指出，減班休息勞工除可透過雇主申請外，也可自行線上申辦，以獲得薪資差額補貼，穩定生計。

因應國際經貿情勢影響，為支持勞工安定就業，勞動部日前推動「僱用安定措施」，要讓「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」共9行業的減班休息勞工能安心就業。只要在「僱用安定措施」公告辦理期間（114年8月1日至115年1月31日）有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，穩定勞雇關係。

勞動部日前說明，補貼金額是以「減班休息前1至3個月的平均月投保薪資」與「減班後實際協議薪資」差額的70%計算，並採無條件進位至百位數，每人每月最多可領取1萬2,100元，最長可補助6個月，最高可補助7萬2,600元。另外，​據統計，上述9行業投保人數約在105萬人；無薪假方面，截至10月16日，全台共計有432家、8543人實施減班休息，其中受美國關稅影響勞工就高達354家、7923人，約占整體通報數據的9成。

勞發署今在新聞稿中提醒，受僱於上述9行業的減班休息勞工可以自行提出薪資差額補貼的申請，也可以由雇主代為申請，申請方式包括紙本向所屬分署提出外，也可使用「台灣就業通」線上申辦，申請步驟為，一，透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區註冊會員；二、填寫薪資補貼申請書、三、上傳身分證或居留證明、當期薪資證明、金融機構存摺影本。

至於該如何確認工作事業單位是否屬於公告適用的9大行業，勞發署說明，除可向事業單位確認就業保險投保證號所登載的行業別，也可透過經濟部產業發展署的「工廠公示資料查詢系統」查詢，或由財政部的「稅籍登記資料公示查詢」查詢稅籍登記的行業別。勞發署提醒，公告適用的9行業，是以事業單位在公告生效日（114年8月1日）時登載的行業別資料為準，如果是公告生效後才新設立的事業單位，則以該事業單位設立時的行業別資料為準。

