勞工「10萬救命錢來」了！申請資格、方式一次看

勞動部勞工保險局115年勞保紓困貸款於15日開放辦理，只要勞保年資滿15年，每人就可貸新台幣10萬元，受理截止日是2026年1月2日。勞保局透露，如果想要申請，只要使用手機、電腦可以直接申辦。

勞保局5日發布公告指出，115年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於12月15日至2026年1月2日止受理申請。每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保紓困貸款！申請資格一次看

勞保局指出，本貸款申貸資格要符合以下條件，包含生活困難需要紓困，且參加勞工保險年資滿15年，計算至受理截止日。申請人無欠繳勞工保險費及滯納金，未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。勞保局提醒，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞動補指出，使用手機、電腦就能線上完成申請作業。圖／翻攝自勞保局

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

