勞工「10萬救命錢」來了！今日正式起跑 申請資格一次看

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部委由土地銀行於今日開始受理申請「勞工保險被保險人紓困貸款」。勞動部勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部委由土地銀行於今日開始受理申請「勞工保險被保險人紓困貸款」。（示意圖/資料照）

勞動部勞保局於日前公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於114年12月15日至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

本貸款申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日115年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

圖取自勞動部勞保局官網。

據土地銀行公告，受理期間分為網路受理：114/12/15 08:00-115/1/2 23:59。郵遞受理：114/12/15-115/1/2 (郵戳為憑)。臨櫃受理：114/12/15-115/1/2 (營業日09:00-17:00)。

貸款額度為每人最高新台幣10萬元，貸款期間3年。貸款利率年息百分之2.165，嗣後每年1月及7月第一個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率＋代辦銀行手續費率公告調整年利率計算。還款方式由借款人之土銀存款帳戶按月扣繳：前6個月：按月付息不還本。自第7個月起：按月平均攤還本息。

