勞工10萬元救命錢將開辦「手機就可申請」 貸款資格一次看

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部勞工保險局於今（5）日公告2026年（民國115年）「勞工保險被保險人紓困貸款」，15日起即開放符合資格者透過網路、臨櫃或郵遞等方式向土地銀行申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

本貸款申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日2026年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

洽詢電話包含土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構，而土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理，詳細電話及地點可至土地銀行網站查詢；勞保局服務專線（02）2396-1266。

