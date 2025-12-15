勞工10萬救命錢來了！今開放申請 1銀行限定開辦

勞動部公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，今（15）日上午8時開始受理。（圖／東森新聞）





為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，今（15）日上午8時開始受理，提醒有需要的民眾記得申請。

根據勞動部資訊，勞保紓困貸款委由土地銀行於114年12月15日至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保紓困貸款申貸資格如下：

1.生活困難需要紓困

廣告 廣告

2.參加勞工保險年資滿15年(計算至受理截止日115年1月2日止)

3.無欠繳勞工保險費及滯納金

4.未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

勞保紓困貸款資格一次看。（圖／勞動部勞工保險局）

更多東森新聞報導

朱學恒變了！與露肩美女闆娘合照 網見變化：手規矩了

Costco證實台灣門市將遷址 CEO財報會議鬆口：已排入2026

最冷時段來了！極冷空氣發威 恐見「個位數」驚人低溫

