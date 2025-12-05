勞工10萬救命錢來了！申貸須符合3條件 「這天」開放申請

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦，最高可貸10萬、利率2.165%。（圖：Motion Elements）

為協助勞工朋友度過經濟難關，勞動部今天（5日）公布民國115年勞工保險被保險人紓困貸款方案，從今年12月15日起開放申請。凡是符合參加勞工保險年資滿期、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借過勞保紓困貸款或已繳清就可以申辦，最高可申貸10萬元，目前年利率2.165%。

勞動部今天公告115年度勞保紓困貸款，將從今年12月15日正式開辦，受理到明年1月2日截止，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。根據勞動部試算，如果借款10萬元，按目前利率前6個月每月僅需繳利息180元，從第7個月開始每月繳本息3427元。

廣告 廣告

依勞動部規定，申請人須同時符合以下條件：生活困難需紓困、勞保年資累計達15年以上（計算到明年1月2日）、無欠繳勞保費或滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或已借貸者需完成還款。不過，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或領取勞工保險補償金者，則不得申請。

勞保紓困貸款撥款時間是勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，土地銀行也提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前獲得款項，也能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

勞保局提醒，為提升申辦效率，土地銀行今年提供全程線上申請與簽約對保，不限平日或例假日，都可利用手機或電腦完成作業，省時便利。若無法使用線上服務，也可選擇臨櫃或郵寄辦理。

勞保局表示，借款後務必按時繳款，以免未來發生保險事故時，勞保給付遭扣減，影響自身權益與生活保障。