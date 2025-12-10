勞斯萊斯幻影2代塞車路段「想切就切」撞遊覽車！修車費恐破350萬
一輛價值4000萬的勞斯萊斯幻影二代硬頂敞篷車，於7號周日下午在塞車的國道一號雲林西螺路段發生擦撞事故。這輛豪車在變換車道時未保持安全距離，直接撞上一輛遊覽車，整起過程被其他用路人的行車記錄器拍下並上傳網路。根據車商估計，這次事故的維修費用可能從200萬元起跳，甚至可能高達350萬元，堪稱「豪宅等級」的車禍。
事發時間是7號下午3點多，當時正值周日國道一號塞車時段。畫面顯示，這輛勞斯萊斯幻影二代行駛在高速公路中間車道，打了方向燈準備切換車道，但外車道已有一輛遊覽車行駛。勞斯萊斯並未減速，仍繼續切入，結果直接撞上遊覽車車尾。遊覽車司機在事故發生後，無奈下車查看狀況。
這輛勞斯萊斯幻影二代硬頂敞篷車性能優異，配備八速自排變速箱，車身雖重達2.5噸，卻能在4.8秒內從靜止加速至時速100公里。與一般跑車不同，這輛車加速時不是猛烈衝出，而是穩穩地提速。車寬達2148毫米，在這次事故中受損部位包括保險桿、右大燈、右葉子板及右鋁圈。
外匯進口車商連紹辰表示，若不進行板金修復，維修費用估計在200至250萬元左右。若送回原廠，因為原廠政策是一律更換新零件而非修復，維修費用可能突破350萬元。
根據台灣法規，車禍當事人若想私下和解，雙方可進行錄音錄影存證。警方表示未接獲這起事故的報案，推測雙方可能已私下和解。這起豪車事故被網友評論為「有錢就是任性」的真實寫照，因為車主似乎不在意高額的維修費用，就如同這輛幻影「想切就切」的駕駛態度一樣。
