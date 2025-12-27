勞檢違法企業 資訊永久公開

勞動部通函縣市政府，要求勞檢違法企業資訊一經上架即持續公開，並無下架期限。圖為民眾透過線上方式關注相關政策說明，並檢視勞動權益相關文件。（鄧博仁攝）

依《勞動基準法》、《職業安全衛生法》等相關規定，事業單位一旦遭裁罰，依法須公布事業單位名稱、負責人姓名等違法資訊，形同「名譽罰」。不過，部分縣市政府僅公布1年便將企業資訊下架，導致民眾難以查詢。對此，勞動部已通函各地方縣市政府，要求違法資訊一經上架，即應持續公開，並無下架期限。

據職安署統計，2024年全國勞動條件勞動檢查共實施3萬6823場次，違反場數達7822場、開罰逾3.5億元，而21.24％的違反率創下近7年新高，其中最常違反的條文是「加班費」、「薪資未全額給付」等。

據悉，勞動部已發出通函，要求經裁罰後，就算業者仍在行政救濟期間就應揭露，除非經訴願會或行政訴訟撤銷，且資訊上架後就應持續公布，並無下架期限，以利資訊公開與完整性，保障民眾掌握違法事業單位等資訊，維護自身權益。

勞動部表示，與地方政府業務聯繫會議達成共識後，已函請各地方勞工行政主管機關配合辦理。為了讓更多求職者了解，應徵的廠商是否曾違反勞動法令及相關違法紀錄，「台灣就業通」網站已連結「勞動部違反勞動法令事業單位查詢系統」，求職者可於台灣就業通網站查詢職缺時，直接點選連結至查詢系統，掌握是否有違反勞動法令的情形。

全國產業總工會理事長戴國榮認為，違反勞動法令公告負責人及單位名稱沒有下架期限，會讓雇主更為警惕，但目前多數勞工仍是透過民間人力銀行求職為多，應透過資訊嫁接，讓求職者可以清楚知道哪些企業為慣犯，讓資訊充分揭露。他也提醒，政府採購時也應一併把違反勞動法令情況納入考量，才能讓雇主更注意。

勞動部則說，將與民間人力銀行合作，鼓勵其應用違反勞動法令查詢系統，提升求職相關資訊透明度。