一勞永逸！商總：政院評估逃逸移工合法化

▲許舒博透露，行政院長卓榮泰私下也在想辦法是否能提「非法移工合法化」，重新辦理登記，一勞永逸解決問題。(示意圖／NOWnews資料照)

[NOWnews今日新聞] 中華民國全國商業總會今（9）日辦理「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，商總理事長許舒博會後受訪表示，會中反映台灣逃逸移工多，導致名義上的移工數遠大於實際可用的移工數，呼籲可以檢討逃逸罰則及法制化，更透露行政院長卓榮泰私下也在想辦法是否能提「非法移工合法」，透過自首換取重新辦理登記合法化，一勞永逸解決問題。



許舒博表示，會中旅宿業對於勞動部開放技術移工表示肯定，許多業者也認為3萬2的薪資還可以接受，他自己也認為應該要「先求有再求好」，不能一口氣開放太多，但行政院也責成各部會應該要努力拚觀光，「各單位都要變成觀光部。」



而商總會中也建議，針對「3K產業」納入移工，環境部也承諾會在最快的時間內針對清除業做出決議，納入移工增加就業的機會；商總也有建議技術工可以延長留任時間，以及建議外籍學生可以留在台灣來就業；商總也希望可以針對真正迫切需要長照、醫療長照的家庭優先安排外籍幫傭。



針對台灣整體缺工狀況，許舒博提及，台灣缺工很重要一塊是逃跑移工，尤其許多選擇到高山開採水果、茶葉等，認為台灣應該要檢討逃跑移工是否刑責過低，以及需不需要法制化。

廣告 廣告

他也透露，院長（卓榮泰）事實上他私下有跟我講說，他想辦法是不是這些非法的移工合法化管道，請他們全部出來重新來辦理那個聘用的方式，認為這是一個一勞永逸的方法，否則逃跑移工將會導致我們移工數看起來夠，但是多數是逃跑移工，真的要用卻無法用。



但他也提到，移工會選擇逃跑，很多時候是因為背負高額債務，認為以現有薪資難以償還，所以才選擇鋌而走險，這部分也該納入討論，目前還沒有辦法完全解決。



對於台灣缺工狀況？許舒博說，首先，勞動部主要還是針對台灣真正找不到人的行業開放，至於還有人要做的產業則會選擇比較保守，開放速度不會太快。



但他也信誓旦旦地說，缺工問題應還不至於壓垮台灣經濟，頂多是會有所影響，相較於其他產業擔心數位化，服務業較沒有辦法被AI取代，「因為服務業強調是溫度『人跟人之間的溫度』，現在機器人端菜給你，都覺得不是很好吃！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

移工走上街頭吶喊制度改革！盼終結「年限天花板」留住人才

巨大爭取撤銷暫扣令 擴大零招聘費、現職移工招聘費已全數退還

苗栗中巴違規被攔！警一查身分驚呆 22名乘客「全是失聯移工」