勞發署北分署多元培力團體 推年節禮好選擇
農曆春節將至，勞動力發展署北分署轄內所輔導的「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」團體，推出多款兼具地方特色與年節氛圍的嚴選商品與體驗遊程。邀您透過實際消費行動，在傳遞祝福與心意的同時，同步支持民間團體穩定營運、創造在地就業機會，讓年節送禮與出遊更具溫度與意義。
北分署特別彙集轄區多元培力團體特色商品，推出「駿馬奔春禮馭吉祥」年節商品型錄，網羅傳統美食、農特產品與生活選物，為年節送禮提供多元選擇。其中，「金門縣金沙鎮何厝社區發展協會」推出番薯酒香腸禮盒，以59度番薯酒入味，搭配溫體豬肉製作，是年節餐桌上的人氣佳餚；「花蓮縣光復鄉太巴塱社區營造協會」的米禮盒，嚴選紅糯米與高雄147米，搭配古早味煮飯梅，傳遞豐收祝福；「臺灣原住民教育經濟發展協會」則以原住民族特有香料馬告結合土鳳梨，製作風味獨特的馬告鳳梨酥，成為別具特色的年節伴手禮。
注重養生與自然風味的民眾，也能在本次推薦中找到豐富選擇。「社團法人台灣山海好生活協會」推出壽豐香禮盒，內含天然香草茶與香草伯爵海鹽曲奇餅乾，香草皆由在地小農手採栽種；「新北市平溪區農會」的雲遊平溪包種茶禮盒，選用青年茶農有機栽培茶葉，展現樸實真誠的土地滋味；「有限責任新北市有種茶產業運銷合作社」推出「包種?新茶潮禮盒」，以百年窨製技術結合創新風味，呈現茶文化新樣貌；「新北市石碇區觀光發展協會」的淡碇千享禮盒，集結多款風味麵線與冷壓好油，兼顧健康與便利。
年輕族群與小家庭，也可選擇兼具實用性與設計感的質感選品。「財團法人基督教芥菜種會」的織心禮盒，結合茶飲、咖啡與手工編織手機背帶，展現療癒與實用並重的巧思；「社團法人台北市脊髓損傷者協會」推出精油氛蠟燭禮盒，採用天然植物性大豆蠟與多款香氛，為居家生活增添儀式感。
除了年節好禮，春節走春也能成為支持在地方式。金門後浦商圈匯聚古蹟與傳統美食，「金門縣金城鎮後浦商圈發展協會」推出「總兵宴」體驗，集結宴菜、金門廣東粥、戰地炒泡麵與一條根茶等在地滋味，預約請洽吳總幹事0932-897667；花蓮縣玉里鎮的「台灣星點青年創意服務發展協會」則結合環境、生態與文化，推出漁獵文化體驗與獵徑導覽，帶領民眾認識原住民族與自然共生的智慧，遊程請洽傅先生0938-116835。（見圖）
勞動力發展署北分署長期推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，協助地方民間團體發展特色產業，並為就業弱勢失業民眾創造工作機會。誠摯邀請民眾以實際購買行動支持在地團體，為春節增添更多善意與祝福。「駿馬奔春禮馭吉祥」年節商品電子型錄可至北分署官網https://gov.tw/YHx 下載，掃描QRCode或電話洽詢訂購。
