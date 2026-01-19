勞發署台南就業中心提供即時通譯陪伴服務，助外國朋友安心就職與轉職。（記者李嘉祥攝）

為協助在台的外國朋友順利融入職場、保障其就業權益，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今年起聘請通譯老師提供現場諮詢服務，協助外國朋友在轉換雇主過程中能充分溝通、安心選擇；新年度服務甫上線，即有印尼籍青年、越南籍朋友透過翻譯諮詢服務順利完成雇主轉換，展現語言支援服務實際成效。

活潑熱情的20歲印尼籍青年4個月前到臺灣工作，由於語言不熟悉，對工作內容、福利條件及轉換流程存有疑慮，透過印尼語翻譯現場諮詢服務，由老師詳細說明新工作的內容、勞動條件及相關福利，並即時協助溝通說明，讓該名青年能充分了解並安心做出選擇，順利轉換工作，讓該青年安心又感謝，覺得臺灣非常友善，也希望能在臺灣好好工作，賺更多的錢。

另一名越南籍朋友性格較羞澀，在老師翻譯協助下使其了解在台如何合法轉換雇主、如何進入線上媒合平台及小心提防轉換陷阱等在地的友善資訊，心中逐漸增安全感，踏實地轉換至新公司。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，移工在台工作常面臨語言文化隔閡、勞動權益、政策法規不熟悉、社會融入、以及生活適應等問題，政府設立服務熱線與平台協助，保障其在台工作權益與生活品質；透過多語翻譯諮詢服務不僅能協助外國朋友釐清工作內容與權益，也有助於促進勞資雙方良好溝通，打造友善、多元且安心的就業環境；未來也會持續精進多語就業服務，陪伴外國朋友在臺工作諮詢並協助企業順利媒合合適人力，共創勞資雙贏。

洪儷瑋主任也說明台南就業中心現場翻譯諮詢服務時間為每週四下午2點至4點，有轉換雇主或就業相關需求的印尼籍、越南籍朋友可多加利用；另勞動部為服務在台移工，也提供24小時免費服務專線，有中文、英語、越南語、印尼語、泰語等多國語言，協助勞動契約、工資、工時等諮詢，處理勞資爭議、不當對待申訴，並可轉介法律扶助或保護安置，有需要者可撥「1955」勞工諮詢申訴專線。