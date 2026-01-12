勞發署台南就業中心農曆年前辦四場次徵才 協助求職者把握年前就業黃金期

勞發署台南就業中心於農曆年前將接續辦四場次徵才活動，協助求職者把握年前就業黃金期。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將近，許多民眾開始規劃年後轉職，也有求職者希望在年前找到穩定工作；為協助民眾把握年前就業黃金期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心1月中下旬將接力辦理4場現場徵才，集結科技、製造、餐旅服務、零售流通及托育照護等共計38家廠商，提供全職、兼職等近千個豐富職缺，其中以專案工程師薪資上看55K最高、次為機電工程師上看50K，歡迎求職與轉職把握機會。

台南就業中心表示，首場徵才預定14日下午2時至4時在台南就業中心會議室登場，亦達光學、統一實業、光洋應用材料科技、泰吉軒實業及美吉吉國際企業等5家廠商釋出環管工程、電機工程、現場技術人員等143個職缺。第二場次為19日下午2時至4時在安南區梅花里活動中心舉行，包括美商德盟、大全聯台南店、旭暉應用材料等11家現場面試及代徵廠商等合計21家廠商釋出540個多元職缺，類別包括提供工程師、儲備幹部、生產及倉管人員、行政與會計、托育與護理人員及門市、餐飲與房務等。

第三場徵才預定23日上午9時30分至11時30分在台南就業中心會議室辦理，包括銘祥科技、克元材料、老井餐飲、威爾森文教、永芳鐵鍊及福樺實業等廠商設攤及奇美食品、友勁科技等代徵等合計11家廠商，提供電機專案工程師、機電工程師、操作員、技術員組裝、會計及電子材料銷售工程師等職缺201個職缺；第四場徵才30日由首度跨足台南設立工廠的台灣美光記憶體公司於經濟部台南產業園區服務中心大廳舉辦，預計招募晶圓探測作業員、製程工程師、設備工程師、廠務工程師 、環安衛工程師等上百職缺。

台南就業中心主任洪儷瑋指出，農曆年前正是求職與轉職好時機，建議民眾把握現場徵才機會，透過面談快速媒合找到好工作；另活動現場亦提供就業諮詢服務，協助民眾了解職涯方向與相關就業資源，歡迎有求職或轉職需求的民眾帶履歷參加；想了解更多徵才活動可上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。