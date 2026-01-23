勞發署台南徵才喜氣登場 提供先僱後訓暖心職場助求職者邁向新職涯

台南就業中心「新春奔好職 工作馬上來」徵才活動熱鬧登場，除即時徵才與面試，並結合暖心廠商提供先僱後訓職缺，助民眾安心就業。（記者李嘉祥攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心「新春奔好職 工作『馬』上來」徵才活動23日在博愛國小醒獅團精彩演出及熱鬧鑼鼓聲中揭幕，現場湧入滿滿人潮，讓正在面試與諮詢的求職民眾感受到濃濃年節氛圍與喜氣，把握農曆年前重要時機為新年度職涯布局；台南就業中心主任洪儷瑋頒發感謝狀，感謝博愛國小孩子以活力為求職者注入好運與信心。

徵才現場面試區熱鬧滾滾，多家優質廠商提供製造、餐飲、教育等多元職缺，吸引求職及轉職民眾來面試；此次參與徵才廠商中包含已申請並通過「勞工就業通計畫」的訓練崗位廠商永芳鐵鍊、福樺實業及威爾森文教等，提供實際工作訓練場所與導師指導機制，協助失業勞工在工作中累積技能、提升就業穩定度。找工作的張先生因國際情勢影響離開原工作，透過就業中心協助媒合當天一次面試兩家公司，希望年前就能有好消息。

活動中的另一亮點「迎春納福寫春聯」書法斜槓體驗區人氣爆棚，書法老師吳福山以輕鬆幽默方式分享如何將書法結合節慶創意，發展斜槓副業，並現場揮毫為民眾寫下馬年創意春聯，祝福求職人先馬到成功；正在等待面試的林小姐開心分享，看見老師融入趣味創意改變舊有春聯模式，也開始思考未來能不能把興趣變成額外收入。除即時徵才與面試，台南就業中心也結合暖心廠商提供「先僱後訓」職缺，使民眾安心就業。

台南就業中心主任洪儷瑋指出，勞動部「勞工就業通計畫」的工作崗位訓練補助政策，採「先僱後訓」模式，由雇主安排導師進行在職訓練，補助雇主訓練失業勞工的相關費用，每人每月補助1.2萬元，最長補助3個月，同一年度單一雇主最高可補助180萬元，協助勞工邊做邊學，無縫接軌企業實務需求；此外，公立就業服務機構也會主動搭配「職務再設計」措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升工作效能；此項項措施針對個別勞工，每人年度最高可補助雇主10萬元，確保每位勞工都能在新崗位上穩定發揮，未來也會持續結合在地企業與多元就業促進措施，陪伴民眾迎向穩定就業新希望。