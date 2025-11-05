勞發署小人提計畫 助企業迎戰AI

勞動部雲嘉南分署舉辦小型企業人力提升計畫成果發表會。（記者李嘉祥攝）

▲勞動部雲嘉南分署舉辦小型企業人力提升計畫成果發表會。（記者李嘉祥攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署昨（五）日舉辦「小型企業人力提升計畫」年終成果會，展現政府帶動產業升級的具體效益，吸引上百位企業與訓練單位代表與會，透過觀賞影片、訓練實績講座，見證人才培育與數位轉型亮眼成績單。

多名企業代表分享轉型故事，道易科技連續三年參與計畫，今年聚焦AI應用與ESG課程，成功提升內部效率與創新能量；鴻泰資訊科技開設生成式AI、自然語言處理等進階實務課程，工程團隊專案接案率提升逾四成；經營臺灣水果批發外銷的盈全國際開發，運用計畫培訓員工熟悉AI設計與生成工具，網頁瀏覽率提升七成五八，為傳產注入新動能。

廣告 廣告

雲嘉南分署秘書曾秋瑾致贈感謝狀給分享的企業代表、長期合作輔導顧問及訓練單位，感謝對人才培育的投入與支持，也強調全球AI技術發展加速產業變革，人才已成企業競爭關鍵資產，唯有不斷學習內化為企業文化，才能在變動市場中保持彈性與優勢，分署會持續匯聚專業輔導與在地資源，期盼更多中小企業響應，共同推動產業升級與地方共榮。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「小人提計畫」是勞動部協助五十人以下中小企業強化人力資源、留才育才重要政策，推動十二年來投入約四點六億元，協助超過五千家事業單位逾十五萬人次參訓，透過補助訓練費用與專業顧問輔導協助業者依需求量身打造客製化課程，內容緊扣產業趨勢，提升數位化永續轉型，今年超過四百五十家企業參與，辦理逾二千門課程，近萬名勞工受惠。