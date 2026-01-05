勞發署新營就業中心新春推初三場徵才 鼓勵民眾踴躍來找工作過新春

勞發署新營就業中心新春推規劃三場徵才活動，邀集廠商釋出多元職缺，鼓勵民眾踴躍來找工作過新春。（記者李嘉祥攝）

農曆年前轉職旺季即將到來，為協助民眾順利就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心1月將舉辦3場徵才活動，邀集11間廠商提供逾230個工作機會，類別橫跨餐飲、食品、服務業、製造業等多元產業，鼓勵求職者踴躍參加，一馬當先找到好工作。

新營就業中心表示，1月徵才廠商包含嗑肉石鍋、全家便利商店、麥當勞、全聯、爭鮮、卡多利亞食品、頂旺團膳、太陽堂餐飲、恒大等知名企業，提供門市人員、內外場人員、計時人員、大夜班人員、餐飲服務人員、儲備幹部、作業員、機械維修員、中西餐烹飪廚師、廚師助理、營養師、衛生管理人員、小客貨車司機等職缺；其中，逾半數正職職缺起薪達3萬元以上，並提供超過75個兼職職缺，讓有時間彈性需求的民眾也能依自身狀況選擇適合的工作；此外，南市環保局鹽水區清潔隊也招募短期環境清潔工及春節清潔工，於春節及燈會期間協助打掃街道環境，共同維護鹽水市容。

新營就業中心也彙整3場徵才活動時間及地點，首場「新春賀彩，一馬當先」新營聯合徵才8日在新營就業中心二樓會議室舉辦，5家廠商提供127個職缺；第二場「馬喜舞春，喜迎好人才」白河聯合徵才12日上午在白河舉人公廟舉辦，5家廠商提供80個職缺；第三場「城市的好年，由您守護」鹽水清潔隊徵才19日在鹽水老人文康中心3F會議室，將提供25個兼職職缺。

新營就業中心主任陳續文指出，115年最低工資已調整為月薪29500元、時薪196元，提醒求職者面試應徵時留意自身權益；另因應國際經貿情勢影響，勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」等資源，協助受影響失業勞工儘速重返職場或轉換跑道，徵才活動現場亦設有相關諮詢專區，可搭配婦女再就業、五五就業獎勵等獎助專案，歡迎求職民眾多加利用，有機會獲得3至6萬元就業獎勵金。更多詳細資訊可上台灣就業通網站或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」粉絲專頁，獲致新營就業中心及鄰近就業服務台諮詢。