勞發署新營就業中心輔導新向陽協會多元就業 助地方創生會後壁注入新活力

社團法人臺南市新向陽協會申請勞動部多元就業開發方案，透過多元就業打造多元文化共融的社區聚落，成功帶動地方創生與經濟發展。（記者李嘉祥攝）

▲社團法人臺南市新向陽協會申請勞動部多元就業開發方案，透過多元就業打造多元文化共融的社區聚落，成功帶動地方創生與經濟發展。（記者李嘉祥攝）

勞動部長期推動「多元就業開發方案」，透過專業輔導與資源整合支持民間團體投入環境保育、社會服務及文化傳承產業，進用在地失業民眾，培植地方產業特色，促進永續發展；其中臺南市後壁區「社團法人臺南市新向陽協會」，自113年起申請勞動部「多元就業開發方案」，透過多元就業打造多元文化共融的社區聚落，成功帶動地方創生與經濟發展。

廣告 廣告

新向陽協會長期關注新住民需求，提供通譯、急難救助及醫療陪伴等多元協助，協會申請多元就業開發方案，以「越家莊多元共創基地」為據點，結合後壁在地商家與農業資源，推出深度文化遊程與多樣體驗活動，包含動手製作傳統童玩、DIY越南料理，體驗穿著民族服飾等，還能走進東南亞香草園聞香識草，品嘗結合後壁在地好米與新鮮香料的異國風味菜餚，吸引許多學校及團體前來參訪，為地方注入新的活力。

勞發署雲嘉南分署新營就業中心協助輔導協會媒合1位專案管理人及3位進用人員。專案管理人宋氏梅說，初來臺灣時因語言隔閡，多半只能從事溝通需求較低的製造業產線工作，離職後在新營中心的推介下進入協會服務，如今園區內的大大小小事務，從充滿異國風情的人氣拍照打卡區佈置、體驗課程設計到創新料理研發，幾乎都由她一手包辦；她也以流利的中文分享，協會不僅提供新住民姊妹語言培訓，更鼓勵大家培養第二專長，為自己開創更多可能。

新向陽協會創會理事長潘羽姍表示，創立協會不僅是為了打造新住民在台灣的「娘家」，更透過交流活動讓大家看見新住民文化的魅力，凝聚社區對在地的認同，創造新二代返鄉創業及生活的機會。

新營就業中心主任陳續文指出，「多元就業開發方案」透過政府補助用人津貼及相關經費，結合民間團體推動社會公益與地方產業發展計畫，並提供專業諮詢輔導，協助執行單位整合產業、產品與人力等資源，帶動在地產業成長，進而創造更多就業機會，同時也引導失業民眾參與計畫工作，從做中學培養技能與工作態度，強化就業能力，實現人才培育與就業的正向循環。想進一步了解「多元就業開發方案」者可洽詢新營就業中心及臨近就業服務台，或至「勞動力發展署社會經濟入口網」查詢。