勞發署新營就業中心辦臺南溪北首場企業交流會 解析安定就措施強化溝通合作

▲勞發署雲嘉南分署新營就業中心於自來水員工訓練園區舉辦臺南溪北地區首場支持勞工安定就業措施企業交流座談會，強化公私部門溝通與合作。（記者李嘉祥攝）

勞動部因應國際經貿情勢變局啟動「支持勞工安定就業措施」，為深度了解產業現況與需求，勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心14日於臺灣自來水公司員工訓練園區舉辦臺南溪北地區首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，邀63家企業代表交流，現場亦針對企業提問即時回覆，期藉由雙向溝通強化公私部門合作，共同促進產業發展與就業穩定。

座談會除重點除說明勞動部「支持勞工安定就業措施」，也邀請財政部代表分享企業可運用的金融與租稅支援方案，內容涵蓋研發轉型補助、貿易融資利息減碼、輸出保險費用減免等金融及租稅優待措施；會中亦安排勞發署直接聘僱聯合中心進行專題簡報，介紹雇主自行辦理聘僱及管理移工重點與流程，幫助企業了解多元便利的聘僱管道，有效降低聘僱外國人作業負擔。

新營就業中心也詳細說明因應關稅而強化的「支持勞工安定就業措施」五大內容，包含「保薪資－僱用安定再強化」，補助受減班休息影響勞工七成薪資差額，保障勞工收入並減輕企業負擔；「再充電－減班休息學技能」，提供減班休息勞工訓練津貼，鼓勵勞工利用空檔進修提升職能；「加訓練－補助企業自辦訓練」，提供受影響企業職業訓練補助，支持企業辦訓推動員工再培訓與技能升級；「撐雇主挺勞工－整合措施再就業」，透過勞工就業通計畫提供企業工作崗位訓練、僱用獎助及職務再設計補助措施，協助受影響失業勞工重返職場；「助青年－支援就業入職場」提供初次尋職津貼及就業獎勵，鼓勵青年投入職場。

會中企業踴躍發言，除分享產業現況，也對政府的即時支援表示肯定，並對「婦女再就業獎勵」、「五五就業獎勵」等就業促進方案運用等議題進行討論。有企業針對「勞工就業通」須維持僱用規模達90%以上的請領條件提問，表示難以掌握員工去留，未來是否有機會放寬。

雲嘉南分署曾秋瑾秘書說明該規定是為鼓勵企業聘僱受產業情勢影響而失業勞工，同時避免雇主為使用政府資源而發生不當裁員的情形，勞動部衡酌計畫實施目的後已放寬規定，若員工屬自願離職或其他不可歸咎雇主事由而離職者，則不會計入僱用人數內；勞動部除透過跨部會資源整合，協助企業充分掌握當前各項支持措施，也會持續蒐集意見，滾動式調整更符合產業現況的政策措施，盡力協助企業建立完善環境，攜手產業與勞工創造穩定就業環境。

新營就業中心強調，為更深入了解企業需求並協助運用政府支援政策，已啟動轄內369家廠商關懷宣導，並實地拜訪經濟部新營、官田產業園區，掌握企業面臨的難題與挑戰；另也持續為失業勞工提供客製化職涯諮詢與就業媒合服務，協助勞工重返職場，促進勞僱關係穩定。計畫詳情可至「台灣就業通」勞工就業通計畫專區或雲嘉南分署網站查詢。