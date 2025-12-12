勞發署永康就業中心辦座談會 匯集產官學資源協助企業迎接局勢挑戰

勞發署永康就業中心辦理勞動部因應國際情勢支持勞工安定就業措施座談會，匯集產官學資源協助企業迎接局勢挑戰。（記者李嘉祥攝）

為因應國際經貿局勢變動，並掌握轄區產業現況與企業需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心12日於經濟部永康產業園區服務中心辦理「勞動部因應國際情勢支持勞工安定就業措施座談會」，吸引56家企業近百人參與；會中除說明勞動部最新協助措施，也安排跨部會政策解說及專題演講，協助企業掌握實務法令與未來政策趨勢。

會中安排二場專題演講，「企業歲末結算與新年展望：最新勞動法令實務解析」講座整理企業年末常見的工時、加班、薪資處理與勞動檢查重點，並說明新年度法規動向；「掌握2026勞動新法」講座則解析明年即將上路的關鍵法規變化，協助企業提前調整制度、降低法遵風險。二場講題均貼近企業需求、兼具實務與前瞻性，獲得業者高度肯定。

活動會場亦設置「雇主服務諮詢專區」，由永康就業中心人員提供即時、一對一諮詢，協助廠商快速理解補助內容與申請方式；財政部同步說明貿易融資利息減碼、出口保險費用調降、研發支出抵減、稅額退還及延期或分期繳稅等金融與租稅協助方案，提供企業完整的支援資訊。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，為協助勞工與企業緩解國際情勢波動衝擊，勞動部滾動式推動多項方案，包括「僱用安定再強化」、「減班休息學技能」、「勞工就業通計畫」三大方向，提供薪資差額補貼、訓練津貼、僱用獎助、工作崗位訓練費及職務再設計等多元支持，協助企業穩定營運並保障勞工權益。

參與企業回饋表示座談內容實用，跨部會資訊一次整合，透過講師實務案例及法令解析，能更清楚掌握勞動法規方向，有助於企業在規劃人力策略時更加周延；尤其是補助申請流程、法令解析與租稅工具一次到位，讓企業能快速掌握政策變化。另有業者表示，在國際局勢不確定性增加的情況下，「僱用安定措施」與「工作崗位訓練」有助穩住留才壓力，以往跨部會資訊分散，此次由勞動部、財政部與經濟部同場說明，不但節省時間，也能更精準掌握政府資源。

永康就業中心主任李奇玫感謝企業踴躍參與座談會，強調未來也將持續辦理更多貼近企業需求的專題講座與資源說明會，協助產業面對國內外情勢快速變化。相關政策資訊可至「台灣就業通–勞工就業通計畫」專區查詢，或洽詢永康就業中心（06-2038560），由專人提供協助。