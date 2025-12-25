▲勞發署虎尾就業中心辦雲林座談，助企業迎國際新情勢。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心日前舉辦「因應國際情勢支持勞工安定就業措施宣導會」，邀請轄區企業共襄盛舉，現場計有 33 家企業、36位企業代表參與；活動以協助企業因應國際經濟情勢變動、穩定勞動力運用為核心目標，透過政策說明與實務交流，協助企業即時掌握政府資源。與會代表多為企業負責人及管理主管，現場互動熱絡，顯示企業對於勞動政策及人力穩定議題高度重

視，也展現政府與企業攜手面對挑戰的良好合作氛圍。

廣告 廣告

為強化企業對相關法規與財務面向的理解，此次活動特別邀請財政部賦稅署及國庫署代表蒞臨現場，針對企業關心的稅務與補助實務進行說明；活動一開始由虎尾就業中心向企業代表詳細解說勞動部最新推出的「支持勞工安定就業措施」，包含補助方向、適用條件及申請重點。活動中也特別安排 Q&A 座談時間，現場企業代表踴躍提問，虎尾就業中心同仁耐心且詳盡回應，協助釐清實務疑問，讓各企業代表普遍反映內容清楚、收穫豐富，滿意度相當高。

除政策與法規說明外，活動亦兼顧企業負責人及代表的紓壓與永續發展需求，特別邀請環保植栽專家董信宏老師，分享 ESG 理念及企業如何從日常管理落實永續行動，並現場帶領進行綠植栽手作體驗，讓與會人員在輕鬆氛圍中交流互動。另也於會場設置「最新措施測驗小學堂」，透過趣味問答與互動遊戲方式，加深企業對安定就業措施的認識，也提升企業參與各項計畫的興趣與意願，現場氣氛熱絡，回饋相當正面。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，面對國際情勢快速變化與產業環境挑戰，勞動部已規劃推出包含保薪資、再充電、加訓練、整合再就業及青年就業等五大支持勞工安定就業措施，從企業端到勞工端提供多元且即時的協助，並秉持從寬、從簡、從速原則推動；劉分署長也呼籲各企業代表把握政府資源，踴躍參與相關計畫，透過公私協力共同穩定就業、培育人才，提升整體競爭力，以因應未來國際情勢與產業變動帶來的各項挑戰，相關資訊亦可洽詢虎尾、斗六、朴子、嘉義、新營、永康、台南等七個就業中心，獲得更多求職求才、補助相關訊息。