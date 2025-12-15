勞發署雲嘉南分署公私協力推創新服務有成 獲國發會第8屆「政府服務獎」

勞動部雲嘉南分署獲行政院副院長鄭麗君(左)頒發政府服務獎





為使弱勢者享有就業平等權，勞動部雲嘉南分署整合就業服務一條龍，就業前排除困境提供多元協助方案，面試時導入「智慧E化面試系統」，114年以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」為主題，充分展現公私協力推動創新服務，對社會具實質貢獻，榮獲國家發展委員會第8屆「政府服務獎」。

國發會於國立政治大學公企中心舉行頒獎典禮，勞動部勞動力發展署署長黃齡玉、勞動部綜合規劃司長莊美娟等人皆出席此次盛會，並由署長黃齡玉率隊領獎。行政院副院長鄭麗君勉勵各機關善用創新結合各種科技工具，以及懷抱社會人文價值來回應每個地方每個人民的需求。

「政府服務獎」是政府為民服務的最高榮譽，第8屆政府服務獎計有144個機關(構)參獎，經線上評審及實地訪視2階段，評選出26個得獎機關(構)，獲獎率僅18%。該獎項係獎勵各機關(構)扣合施政主軸，強化機關服務作為與政府施政連結性，鼓勵機關以人為本、公私協力且具多元包容性之創新服務，兼顧經濟、環境及社會永續發展，進而擴散優質服務效益，樹立標竿學習楷模。

政府服務獎被視為公部門的「奧斯卡獎」，是全國各政府機關為民服務的最高榮譽，雲嘉南分署能在激烈競賽中脫穎而出，實屬不易，分署長劉邦棟特別感謝嘉義就業中心同仁的努力與付出，成立公益平台召集民間團體與工會做公益，運用公私協力推動「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」服務專案，讓弱勢族群享有就業平等權。

本專案為弱勢求職提供二手衣、庫存新衣、腳踏車、影音履歷與彩妝義剪等服務，另於徵才活動時導入同仁自主研發之「智慧E化面試系統」，求職者只需加入官方LINE即可線上填寫履歷、預約及查詢面試進度。廠商亦可編輯雲端履歷及同步更新統計數據等。除有效簡化流程外更做到全面無紙化，落實政府「2050淨零碳排政策」。

