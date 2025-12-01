勞發署雲嘉南分署力推勞工就業通

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」與「職務再設計」等資源協助失業勞工儘速再就業或轉業；嘉義中高齡品保專員小雲因視力退化，其就職公司在分署協助下導入電子式卡尺，大幅提升檢測準確度與效率，也讓中高齡勞工發揮專業價值。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡員工若有職場適應或工作負荷問題，雇主可運用「職務再設計」補助，透過專業評估協助企業改善設備或機具、增設輔具、優化環境或調整作業，協助勞工克服工作障礙、提升效能；最高每人每年可申請十萬元補助，讓中高齡及身心障礙勞工穩定就業，成為企業新力量。

中高齡的小雲於製造業擔任品保專員，負責依工程圖面進行產品首件量測與每日巡檢，靠傳統游標卡尺進行人工讀值，因年紀增長視力與反應力下降，對細小刻度判斷愈發吃力，不僅眼睛易疲勞，也增加讀值誤差風險；在南分署「職務再設計」協助下，公司為小雲導入電子式卡尺，能即時呈現精確數據，不用再費力對焦刻度，更快完成檢測。

劉邦棟分署長呼籲企業善用「勞工就業通計畫」整合資源，除職務再設計外，若勞工具備即戰力可申請「僱用獎助」，若技能仍需培訓可採「先僱後訓」方式，由雇主安排職場導師指導，勞動部補助「工作崗位訓練費」，協助企業穩定用人並培育人才。