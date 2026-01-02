勞發署雲嘉南分署失業者職訓 協助求職者開創新職涯

Mark訓後不僅順利取得工業配線乙級證照，更成功投入綠領產業擔任離岸運維技師、年薪上看百萬元

­勞動部勞發署雲嘉南分署每年辦理至少4期的自辦失業者職業訓練課程，涵蓋電機、電子、營建、機械等4大類別、近30個職類，除協助失業者習得一技之長找到工作，亦提供產業所需即戰力。

其中年僅28歲、曾任輪機維修員的青年Mark，為獲得更加穩定的工作機會，多方評估後參加雲嘉南分署自辦職前「工業配線班」，成功轉職離岸風電產業、也開啟百萬綠領職涯。