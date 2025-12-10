勞發署雲嘉南分署家事管理暨清潔服務培訓班結訓 學員攜手斷捨離做公益

勞發署雲嘉南分署家事管理暨清潔服務培訓班結訓，學員不僅習得專業增加職涯契機，並將所學用於生活，斷捨離整理物品義賣做公益。（記者李嘉祥攝）

▲勞發署雲嘉南分署家事管理暨清潔服務培訓班結訓，學員不僅習得專業增加職涯契機，並將所學用於生活，斷捨離整理物品義賣做公益。（記者李嘉祥攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理的「家事管理暨清潔服務培訓班」12月圓滿結訓，學員歷經330小時課程，透過紮實而系統化專業訓練，培養出家事管理與清潔服務相關職能，為投入職場預作充分準備；新營就業服務中心於課程期間也攜手訊亞職訓中心舉辦「徵才活動暨成果發表會」，邀太陽堂餐飲實業、省都餐廳、善誠等在地優質企業參與，透過現場徵才與實務成果展示讓業界看見學員學習成果，也提供學院與廠商面對面交流機會，有效提升就業媒合效率，縮短求職與企業用人落差。

家事培訓班課程內容多元且以實務為導向，內容涵蓋專業清潔工具操作與實務演練、天然清潔劑製作與應用技巧、居家清潔與客房務、冰箱清潔與收納管理、衣物清潔與收納管理、過敏原消除等主題；訓練單位邀請多位有實務經驗講師擔任專題講座與職涯輔導講師，協助學員掌握產業脈動，了解職場需求，進一步提升就業競爭力。

講師與訓練單位對學員投入與成長表達肯定，勉勵學員將所學累積的專業態度與實務能力帶進未來工作崗位與家庭生活中，不論是投入清潔服務、家事管理相關產業或運用於自身職涯，都能持續精進；值得一提的是，學員在課程中自發響應「斷捨離」精神，將整理出的物品加以義賣，並將所得金額全數捐出做愛心，將「清潔整理」從居家環境延伸至社會關懷，在學習專業技能的同時也實踐公益行動，展現出班級溫暖互助一面。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署科長林仙婷表示，分署致力提升地區勞動力素質與就業機會，透過職前訓練課程協助失業及待業民眾重新連結職場；高齡化社會與雙薪家庭日益普遍，專業居家清潔與家事管理人力需求穩定成長，對有意投入服務業、轉職或未來承接居家清潔服務者而言是具發展潛力的職涯方向；分署與訊亞企業合作辦理「家事管理暨清潔服務培訓班」，以結合「專業技術、服務態度、實務操作」訓練模式，強化學員對產業實務銜接能力。

訊亞企業總經理李明肯指出，市場上對專業居家清潔與家事管理需求持續攀升，但家事管理與清潔服務並非只把環境打掃乾淨，更需要細心、責任感與良好的溝通能力，培訓班特邀在地的飯店業者協同合作，提供學員實習機會，除輔導學員學習專業技術，也希望建立正向思維與服務熱忱，才能在第一線服務工作中把原本的劣勢轉化為貼心與可靠的優勢，另也獲得飯店業者提出徵才需求，正為學員媒合工作機會中，也期許學員結訓後能持續精進服務品質，累積口碑與信任感，善用在課程中建立的人脈與職場軟實力，開啟穩健職涯道路。