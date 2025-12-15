勞發署雲嘉南分署推弱勢服務專案獲政府服務獎殊榮

勞動部雲嘉南分署獲政府服務獎殊榮，分署長劉邦棟(右)從行政院副院長鄭麗君手中接下獎座。(雲嘉南分署提供)

記者盧萍珊/官田報導

勞動部勞發署雲嘉南分署以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」為主題，導入智慧Ｅ化面試系統，榮獲國發會「政府服務獎」最高榮譽肯定，十五日接受頒獎表揚。

第八屆政府服務獎有一百四十四個機關(構)參獎，經線上評審及實地訪視，評選出二十六個得獎機關(構)，獲獎率僅百分之十八。雲嘉南分署嘉義就業中心以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」為主題，為弱勢求職提供二手衣、庫存新衣、腳踏車、影音履歷與彩妝義剪等服務，另在徵才活動導入自主研發的「智慧E化面試系統」，求職者只需加入官方LINE即可線上填寫履歷、預約及查詢面試進度；廠商亦可編輯雲端履歷及同步更新統計數據等，有效簡化流程更做到全面無紙化，落實政府「二０五０淨零碳排政策」。

第八屆國發會「政府服務獎」頒獎，十五日在政大公企中心舉行，行政院副院長鄭麗君出席頒獎，受獎的雲嘉南分署長劉邦棟感謝嘉義就業中心同仁的努力與付出，成立公益平台召集民間團體與工會做公益，運用公私協力推動服務專案，讓弱勢族群享有就業平等權。