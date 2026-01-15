勞發署雲嘉南分署 運用勞工就業通計畫 助勞工續寫職涯篇章

勞動部勞發署雲嘉南分署嘉義就業中心運用勞工就業通計畫協助受關稅影響失業的阿坤順利續寫職涯新歷程，也幫企業找到人才。



（記者李嘉祥攝）

▲勞動部勞發署雲嘉南分署嘉義就業中心運用勞工就業通計畫協助受關稅影響失業的阿坤順利續寫職涯新歷程，也幫企業找到人才。



（記者李嘉祥攝）

為協助因關稅及匯率調整波動等因素影響就業權益的失業勞工，勞動部積極推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工；五十五歲的阿坤因公司訂單銳減失業，在勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心協助下，運用勞動部多項就業促進工具，順利接軌職場、續寫職涯新篇章。

廣告 廣告

原從事物流運輸業的阿坤，為照顧父母舉家搬回嘉義縣大林及擔任醫療器材產線技術員工作，受美國關稅影響人力需求銳減面臨失業危機，想找新職卻不順利，到嘉義就業中心尋求幫助；就服員透過深度諮詢發現阿坤雖已逾中高齡，但具良好職場態度與工作經驗，運用僱用獎助措施及就業促進工具媒合至唐聚企業擔任產線技術員，因其產業屬製造業3K產業，另也協助申請缺工就業獎勵，除薪資外還能領到最高合計十點八萬元的獎勵津貼。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助受國際情勢影響的失業勞工，雇主只要按月計酬僱用經公立就業服務機構推介連續失業達卅日的待業者，即可申請每人每月六千元、最長六個月僱用獎助；若勞工職能不符合職缺要求，雇主還可提出訓練計畫，透過先僱後訓、安排職場導師協助，每人每月補助一點二萬元、最長三個月工作崗位訓練費，透過獎補助措施挺勞工、撐雇主。