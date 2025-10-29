勞發署雲嘉南選手莊玉雪獲國手資格

二年一次、有技能競賽界奧運之稱的「第四十八屆國際技能競賽」明年將於中國上海舉辦，勞動部公告將派出五十四位新科國手參賽；首次參賽即問鼎國際的展示設計國手莊玉雪，從分區賽起日練十四小時，於國手選拔賽中以黑馬之姿獲選國手資格，將與國際選手一較實力。

就讀彰化二林工商室內空間設計科的莊玉雪，八歲前由越南外公外婆照顧，回台後因文化及語言隔閡，跟著妹妹從幼稚園開始學習，培養出獨立不怕挑戰個性；國中手作課程，啟發她走向技職之路，決定投入技能競賽選手行列，起先報名漆作裝潢職類，認真備賽卻僅拿下全國賽佳作成績。

雲嘉南分署訓練師林裕強觀察莊玉雪有極強創作能力，綜整評估後建議轉參加展示設計職類，但該題目僅有試題簡介，選手從解題到完成展框，中間包含板材切割、漆作施作、繪圖設計、道具組裝、燈光調整等多道工序與環節，許多技法需重頭開始學習，難度增加，但莊玉雪沒有氣餒，看著作品從無到有，成就感常讓她練習到忘記時間，並於今年第五十五屆分區賽、全國賽、二階國手選拔賽中以第一名成績晉級。

莊玉雪感謝訓練師一路以來的指導及支持，讓她能堅持作對的事情，接下來將密集訓練備戰，迎戰明年的國際技能競賽、勇奪獎牌閃耀國際。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，國際技能競賽為全球規模最大技能競賽，第四十八屆國際技能競賽前哨戰－第三屆亞洲技能競賽十一月底將於台北登場，開放免費入場，歡迎民眾踴躍前往觀賽。