勞資協約宣導 有助職場和諧

基隆巿府日前舉辦「一一四年加強勞資雙方簽訂團體協約宣導會」，吸引多家事業單位的勞資代表參與。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為促進勞資關係和諧，保障勞工權益，基隆市政府於日前舉辦「一一四年加強勞資雙方簽訂團體協約宣導會」，活動吸引多家事業單位的勞資代表參與，現場氣氛熱烈，彰顯各界對勞資合作議題的高度關注。

此次宣導會由社會處處長楊玉欣親自主持，並邀請專家學者與實務代表，向與會者詳盡解說團體協約的內涵、簽訂程序及其對勞資雙方的長期益處。她強調，團體協約是勞資雙方為確保工作條件與職場秩序而進行協商的重要制度，能有效減少爭議、提升勞工滿意度，並促進企業穩定經營，實現雙贏局面。

會議中，與會的勞資代表分享了各自對於團體協約簽訂的經驗與挑戰，並就實務操作中的問題進行深入交流。多位代表表示，透過此次宣導活動，他們對於協約程序和法律效力有了更深入的了解，並將在各自單位積極推動勞資協商制度。

楊玉欣指出，市府將持續透過宣導、輔導及獎勳措施，協助各公私部門建立良好的勞資互信關係，共同營造基隆市「勞資和諧、永續共榮」的優質職場環境。