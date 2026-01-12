勞資協議陷僵局！紐約市恐迎史上最大規模護理師罷工 州長宣布緊急狀態

美國紐約市恐迎來史上規模最大的護理人員罷工。（示意圖／翻攝自unsplash）

美國紐約市恐迎來史上規模最大的護理人員罷工。若護理工會與院方未能在最後期限前達成初步協議，近1.6萬名護理師最快將於週一清晨正式罷工，對當地醫療體系帶來重大衝擊。醫院方面則表示，已針對可能出現的工作中斷做好準備，並強調即使罷工發生，仍會維持基本醫療服務，呼籲民眾若有緊急醫療需求，切勿延誤就醫。

ABC新聞報導，代表護理人員的紐約州護理協會（NewYork State Nursing Association，NYSNA）指出，罷工行動最早將於週一上午6時展開，並計畫於上午10時在紐約長老會醫院召開記者會，說明勞資談判破裂的原因與後續行動。工會強調，這將是紐約市歷來最大規模的護理人員罷工。

對於可能出現的醫療危機，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）已於上週五宣布進入緊急狀態，提前部署應變措施。霍楚呼籲，醫院與工會在最後關頭持續協商，避免罷工成真，並警告此舉「可能危及成千上萬名紐約市民與病患的生命安全」。她強調，雙方應留在談判桌前，直到問題獲得解決。

報導指出，這次罷工若成真，將影響紐約市5家由私人經營的大型醫院，包括西奈山醫院、西奈山晨邊醫院、西奈山西院、蒙蒂菲奧里愛因斯坦醫院，以及紐約長老會醫院。工會指出，這些醫院是全市資源最充足、財務狀況最雄厚的醫療機構，卻在談判中拒絕接受保障護理人員與病患安全的條件。

NYSNA表示，截至週日為止，與上述5家醫院的勞資協商毫無實質進展，影響超過1.5萬名護理人員。工會訴求包括全面加薪、確保安全的人力配置、完整的醫療保險與退休金制度，以及防範職場暴力的具體保護措施。

據了解，現行護理人員合約是在2023年歷經為期3天的罷工後達成，並已於去年12月31日正式到期。目前院方對工會的要求態度強硬。西奈山醫療體系發言人表示，院方仍秉持誠意談判，但已為可能長期罷工做好準備，並批評工會再次號召護理人員離開第一線，將對醫療運作造成衝擊。

蒙蒂菲奧里愛因斯坦醫院則直指，工會提出總額高達36億美元、包含近40％加薪幅度的要求過於激進，並批評工會反對在急診室設置緊急警報按鈕等安全措施，恐使病患暴露於更高風險之中。院方表示，正為可能持續數週的罷工投入必要資源，確保社區醫療不中斷。

值得注意的是，工會上週已陸續與多家醫院達成初步協議，成功避免部分罷工行動，包括長島3家北威爾健康系統醫院，以及布魯克林醫院中心、威科夫高地醫療中心與布朗克斯醫療體系，但與紐約市最富有的這5家醫院之間的僵局仍未化解。

NYSNA主席哈根斯（Nancy Hagans）指出，這些醫院拒絕簽署公平合約，甚至試圖削減護理人員醫療福利，與護理師在流感高峰、新冠疫情期間冒險守護病患的付出形成強烈對比。她並提到，近期布魯克林醫院發生的警方槍擊事件，再次凸顯醫療人員所面臨的職場暴力風險，也成為工會堅持安全訴求的重要背景。

