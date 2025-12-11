勞資徹夜談判達成協議 工會宣布首爾地鐵9號線取消罷工

韓國地鐵罷工出現戲劇性轉折。韓國公共交通工人聯合會首爾地鐵9號線分會與首爾地鐵9號線營運部門，經過數月談判後於11日凌晨5點左右達成初步勞資協議，工會隨即宣布撤回當天的罷工計畫。這項協議將使彥州站至中央榮民醫院站路段營運的地鐵服務維持正常。

首爾地鐵9號線分會與首爾地鐵9號線營運部門達成勞資協議，取消原定罷工計劃。（示意圖／PIXABAY）

自首爾地方勞動關係委員會於9月8日暫停特別調解後，勞資雙方持續進行密集談判。談判焦點主要集中在薪資調漲幅度以及人力增補兩大議題，經過長達3個多月的協商終於獲得突破。

根據達成的初步協議內容，薪資成長幅度將控制在人員總成本的3%以內，同時將採取階段性調整方式，逐步提升至與地鐵第1至8號線相同的薪資標準。雙方也同意未來將就人事相關問題持續進行諮詢協商。

首爾地鐵9號線營運部門負責人崔勇浩表示：「我們盡了最大努力進行談判，以防止罷工成為現實，給市民帶來不便。」第九分會會長金成民則回應：「我們已在勞資雙方互信的基礎上達成協議，我們將保持健康的勞資關係。」

工會方面計劃針對此臨時協議進行會員投票表決，以決定是否正式批准，不過具體投票日期目前尚未確定。值得注意的是，9號線第一期工程部分已與管理階層達成協議，目前維持正常營運狀態。

