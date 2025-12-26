勞資糾紛不是官大學問大就能解決

抗議雖非常態，卻是展現勇氣的選擇與實踐，尤其是對於處處在乎人際關係的台灣人來說，更是難能可貴的行為。圖為今年5月「反霸凌，要保障」五一勞工大遊行。攝影李鍾泉

鐘志明／獨立記者、勞權部落客

抗議雖非常態，卻是展現勇氣的選擇與實踐，尤其是對於處處在乎人際關係的台灣人來說，更是難能可貴的行為。事實上，願意挺身而出，無謂他人眼光，勇敢表達自己立場，在這種重視人情世故環境與氛圍下，更值得我們推崇與學習。

因此，透過主動、積極的溝通與協調，讓勇於發聲之人獲得應有的重視與尊嚴，甚至獲得回應與因應之道，這才是解決紛爭的不二法門。可惜的是許多主事者，往往選擇背道而馳的做法，讓爭議事件持續延燒甚至演變成不可收拾的境地。

日前台灣最高學府，發生讓人感到一頭霧水的抗議事件。起因是台灣大學校內商店「新月台咖啡店」員工，控訴遭到違法解雇的勞資爭議。按理說，校內商店之經營，屬於校務管理的一環，就如同該校主秘於媒體上所言：「新月台確實打算轉型，但不會在沒有跟員工協商下進行，會和員工討論各種可能」。然而，事實上校方的說法與做法顯然有所出入，結果就是越演越烈，最後演變成校園的抗議遊行事件，讓在旁吃瓜的群眾們猶如霧裡看花。顯然勞資雙方的溝通過程出了問題，至於誰對誰錯、誰是誰非，也只能留待透過法律來決斷。

其實勞資爭議的陳情與抗爭，往往都只是勞方爭取權益的過程，而不是最終的目的。資方應充分尊重與體諒勞方的立場與訴求，平心靜氣就事論事，讓勞方願意坐下來談，如此一來，爭議事件才可能透過溝通與協商，取的一個平衡點。而勞方雖然具有許多法定權利與工具可以使用，最終的目的也並非站起來抗爭，而是希望能取得屬於自己應有的權益，如此而已。

勞資糾紛，不是官大學問大就能解決

令人費解的是，台灣大學匯集了全台灣最頂尖、最優秀的教育資源，難道就找不出一位學有專精的勞資關係處理專家嗎？為何是如此粗暴地處理勞資問題，最後還要鬧到演變成校園抗議事件。

姑且不論解雇事實為何，顯然在溝通的過程中，勞資雙方存在相當大的認知落差，校方高層未能正視及時溝通與協商的重要性，致使流言與謠傳在校園中滿天飛，而這些紛紛擾擾往往容易讓事件失焦，甚至模糊焦點。顯然校方低估了一個小小咖啡廳的嚴重性，《道德經》第六十章：「治大國，若烹小鮮」，試問如果連一個咖啡廳都管不好，如何誇口治理一個大企業。

職場現實，不是有理就可以站得住腳

台灣資方長期敵視工會，就是一個無奈的現實。其實工會存在的意義，從來都不是為了找企業的麻煩或是唱反調，反而是希望企業能夠健全並永續經營，如此也才符合勞資雙方的長期利益。

由於勞資雙方權力與資源的不對等，通常勞方難以僅憑一己之力主張既有權益，而必須透過或是藉由團體之力量，協助爭取合法之權益。然而，在棒打出頭鳥的人性驅使下，絕大多數的人都不敢勇於表達自己的意見，以至於工會籌備發起人與幹部，經常受到資方的關切甚至排擠，以至於不得不向現實妥協與低頭，以至於勞工權益長期無法受到伸張。

勞權運動，在台灣還有很長的一段路要走

勞動人權就如同空氣，平時沒感覺，但是一旦自己淪為職場受害者時，才會體會到缺氧的痛苦。

在注重人際關係的真實世界，表達意見是非常需要勇氣的一件事，更何況是表達出不同的看法與意見，更需要擁有無比過人的勇氣，如能善用那麼這股勇氣，也往往能質變成為推動國家民族前進所需的力量。然而，若是一位採取對抗與敵視，則落入死循環最後勞資兩敗俱傷，猶如水能行舟亦可覆舟。

面對勞資爭議的，不僅資方要學習，勞方也必須學習。勞資雙方如何學習在既有的法律規範下，如何透過溝通與協商來取得平衡點，應是身為世界供應鏈一份子的台灣，未來必須面對因應國際勞動人權趨勢的實際作為與挑戰。

台灣大學身為台灣最高學府，集資源與人才於一身，如此處裡勞資爭議雖然不免讓人感到「落漆」。然而，整個事件讓人感到欣慰的是，台灣大學的學生參與維護勞權運動，當上台勇敢代替在新月台咖啡店擔任工讀生的同學發言時，展現出邏輯清晰、論述有理與穩健台風，那一刻讓人感受到臺灣勞權運的一線曙光。

我想總比鳳凰颱風那一篇匿名的雞排貼文，可以騙來400人在傅鐘下排隊空等6小時，來的有意義也更具啟發性。

