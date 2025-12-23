勞資糾紛嗆丟手榴彈「要死一起死」 新北男下場慘了

蕭姓嫌犯遭移送。（圖／翻攝畫面）





新北市一名40歲蕭姓男子，昨天（22日）傍晚，搭乘862路公車返家途中，行經三芝區台2線北部濱海公路時，疑因與雇主有勞資糾紛要進行調解，致電與新北市勞工局爆發激烈口角，情緒激動憤而嗆出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等過激言詞，一旁民眾聽到，連忙報警通報公車上有人要「殺人」；淡水警方獲報與金山分局警方最終在老梅地區攔下蕭男，全案將依恐嚇危害公眾罪嫌移送法辦。

據了解，淡水警方昨天（22日）傍晚5時許接獲民眾報案表示，搭乘淡水客運862路公車往基隆方向途中，聽到有男子在公車上揚言「殺人」，淡水分局獲報會同金山分局展開調查，循線在老梅地區將蕭男攔下帶回釐清，經初步訪查，公車司機與其他乘客均表示並未聽到有人提到「殺人」。

而警方後續擴大追查，這才發現原來是蕭姓男子與雇主有勞資糾紛要進行調解，卻在電話中與市府勞工局人員爆發口角，情緒激動下憤而嗆出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等過激言詞，經檢視蕭男身上未發現危險物品，全案警詢後依涉嫌恐嚇危害公眾罪移送士林地檢署偵辦。

警方到場將蕭男請下車。（圖／翻攝畫面）

