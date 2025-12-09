勞資衝突升溫！不當勞動爆247件 勞動部曝：老闆常踩「4大地雷」恐挨罰

實習記者藍子瑄／綜合報導

勞動部今（9日）公布最新統計，自不當勞動行為裁決制度上路以來，累積已受理 821 件申請。 （示意圖／PIXABAY）

近年勞資關係層出不窮。勞動部今（9）日公布最新統計，自不當勞動行為裁決制度上路以來，累積已受理 821 件申請，今年更出現「團體協商相關爭議」大幅增加的明顯趨勢，顯示工會與企業在協商過程的摩擦越來越多。

勞資爭議量驚人！近半「被判違法」或悄悄和解

勞動部表示，自 2011 年制度建立至 2025 年 11 月底，已受理 821 件裁決申請，其中 442 件完成裁決，包括 247 件被認定確實構成不當勞動行為、170 件遭駁回、25 件不受理；另有 190 件在程序中和解，顯示不少勞資糾紛最後都選擇以協議方式收場。

去年申請 44 件、今年已達 50 件 「團體協商爭議」暴增

勞動部進一步指出，2024 年共受理 44 件裁決申請，其中 28 件完成裁決：10 件確認雇主違法、18 件駁回。今年截至 11 月底已收訖 50 件案件，其中 涉及「團體協約協商資格或程序」的案件有 12 件，比過去兩年每年僅約 5 件明顯攀升，顯示此類糾紛已成新熱門爭議點。

4 大違法爭議最常見！雇主常因這些行為踩線

根據勞動部歸納，團體協商中最常出現的 4 類違法情況包括：

廣告 廣告

1. 反覆質疑工會協商資格：若工會資格已經主管機關確認，雇主就必須啟動協商，不得拖延。

2. 逾期未提出對案：與工會約好協商時程，卻遲遲不交書面對案，會被認定違法。

3. 協商未完成就片面推動方案：雖有雇主聲稱是為維持勞資和諧，但仍會被視為削弱工會力量。

4. 董事會後悔否決協商成果：雇主必須派具授權代表談判，若事後以「董事會不同意」為由推翻共識，同樣違法。

談不攏「先調解」別硬來！勞動部：踩線將挨罰

勞動部強調，不當勞動行為裁決制度是維持勞資談判力量平衡的重要機制。若雇主被確認違法，除了依法裁罰，也會要求立即改善；若行為影響到工會招募、組織或運作，更可能觸及工會法第 35 條，後果不容小覷。

勞動部呼籲，勞雇雙方談團體協約時應尊重工會自主、理性協商，不要施壓或干預。若談判陷入僵局，也可先透過地方政府調解，協助重回談判軌道，維持企業正常運作與穩定的勞資關係。

更多三立新聞網報導

千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症

台大醫申請「棄英文改採這科」3醫學系面試撞期「只能擇1」他給備戰策略

2大學「越綁越緊」！合作幕後原因曝光 校方驚喊：攜手拚國際化

桃園「92班停課」！全台破萬人求診、9人病逝 專家示警：1病毒爆發了

