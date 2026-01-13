勞資談判破裂 首爾公車無限期罷工

首爾市公車工會突然宣佈，從1月13日凌晨4點開始無限期罷工。罷工開始後，整個候車亭空空蕩蕩。

南韓媒體報導，首爾市公車工會宣佈，從1月13日開始，發動無限期全面罷工，預計影響市民通勤以及觀光交通。

報導說，南韓公車的勞方與資方，針對新資報酬與勞動協議進行馬拉松式談判，雙方一直談判到今（13）日凌晨1點半，不過由於談判破裂，勞方宣佈首爾市所有路線的公車，全部停駛罷工。

首爾市政府在勞方宣佈罷工之後，立即啟動緊急運輸方案，尋找交通工具，投入替代運輸，以緩解上下班尖峰交通壓力。地鐵方面，已經將上午7點到10點，定為「早高峰時段」，比平時延長約1小時，並加開列車；夜間營運時間也將延長到隔天凌晨2點。

首爾市政府表示，將動用所有交通資源，盡可能減少市民通勤的不便。同時，市政府呼籲公車工會體恤尖峰市民通勤不便，儘快復工。