勞資談判達成協議！ 韓國鐵道、首爾地鐵暫停全面罷工

韓國鐵道工會宣布保留罷工，首爾地鐵9號線也撤回罷工。（示意圖／翻攝自臉書@KoreaRailroad）

韓國鐵道公社（KORAIL）和全國鐵道工會原定於今（11）日開始施行鐵路全面罷工，不過上午分別與資方針對「績效獎金制度」等達成暫時協議，鐵道工會宣布保留罷工，首爾地鐵9號線也撤回罷工行動。

根據《韓聯社》報導，韓國鐵道公社勞資雙方於11日就「績效獎金正常化」等議題達成共識，因此原訂自當天開始的全面罷工暫時取消。另外，地鐵9號線勞資雙方的談判也在凌晨達成共識，工會撤回預告從今日起的罷工行動；不過，預告12日開始罷工的地鐵1到8號線仍在協商。

廣告 廣告

由於政府尚未最終敲定方案，勞方要求若未獲落實，後續衝突仍可能再度升溫。政府表明將啟動相關程序，透過旗下公共機關營運委員會解決。

爭議源自於韓國鐵道公社的績效獎金計算方式，公司自2011至2017年，以「將300%獎金併入基本薪資的80%」作為績效獎金基準；2018年起經勞資協議，改以「包含獎金的基本薪資100%」為基準計算。

不過，韓國監察院在2021年審計後認定，此作法違反政府自2010年1月起實施的「禁止調高作為績效獎金基準之基本薪資」的公營企業預算指引，並要求企劃財政部將此問題納入經營評鑑。

財政部於2022年12月的公營機關運營委員會中決議，要求鐵道公社將績效獎金基準恢復為「基本薪資的80%」。但工會指出，其他公營企業早在2010年前就已把300%獎金併入基本薪資，以100%為基準發放績效獎金，唯獨鐵道公社因在2011年才調整薪資結構，受到永久性的處罰太過殘酷。

工會並指出，目前鐵道公社的平均基本薪資為338.4萬韓元，僅為全國32家公營企業平均的73%；若恢復以基本薪資80%為標準，實際可領取水準將再降到約58%。

勞方認為，這不僅違反既有勞資協議，也造成員工士氣低落，並使公司連年在人事成本被壓縮的情況下，難以在經營評鑑取得好成績，導致公司已連續4年獲得低分等級。

工會強調，績效獎金問題早在去年12月罷工期間，已獲時任共同民主黨代表李在明承諾協助處理；其後由國土交通部主導、企財部參與並啟動研究案，勞資雙方也同意依研究結果推動「正常化」。然而，近期研究論壇提出的調整方案在財政部卡關，使得今年內能否落實仍不明朗。

工會人士表示，公司雖說正在與企財部持續協商，但去年與今年累積未發放的701億韓元如何處理仍未有具體方向。他們強調，工會並非要求增加額外給付，「只是要求依既定標準發放，並履行已經做出的承諾。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」

年輕人最討厭「員工福利」調查出爐！第一名竟是企業最花錢活動

補習班員工下班忘記關冷氣「遭罰1.25萬」 勞動部回應了