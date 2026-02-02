勞退基金去年大賺9526億元 新制勞退分紅逾5.7萬元

勞動部勞動基金運用局2日公布整體勞動基金規模，其中，整體勞退基金規模達6兆2,453億元，全年收益數9,526億元，整體收益率達16.71%。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股在去年12月以改寫歷年最大漲點與漲幅紀錄封關，而勞動基金全年績效也破歷史紀錄。勞動部勞動基金運用局今（2）日公布整體勞動基金規模，其中，整體勞退基金規模達6兆2,453億元，全年收益數9,526億元，整體收益率達16.71%。而若以新制勞退有效帳戶去計算，平均每位勞共去年帳面上可分紅達5萬7810元。

勞動基金局今日公布整理勞動基金規模，截至去年年底，其規模達7兆7,925億元，整年度投資收益為1兆1,177億元，收益率為16.06％，創歷史新高；其中，光是12月單月收益就為1,415億元。若加上受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5,293億元，總收益數為1兆2,084億元，為歷年新高，收益率為16.02％。

廣告 廣告

其中，各界所關注勞退基金部分，勞動基金局表示，舊制勞退舊制勞退基金規模為1兆658億元，全年收益數為2057.1億元，整體收益率22.53%；新制勞退基金總規模達5兆795億元，全年收益數為7469億元，整體收益率達15.60%。若以新制勞退有效帳戶約1,292萬計算，平均每位勞共去年帳面上可分紅達5萬7810元。而整體合計達6兆2,453億元，全年收益數9,526億元，整體收益率達16.71%。

除此之外，勞動基金局還指出，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7099 億元，收益率為 15.52％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 268 億元，收益率為 15.41％。

勞動基金運用局表示，去年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新臺幣匯價也震盪劇烈，導致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動，地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作之難度；臺股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。

而展望今年，勞動基金運用局表示，台灣供應鏈競爭仍具優勢，但仍要關注關稅政策及地緣政治風險。 將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃仁勳來台定錨產能擴張！權值五強如何帶動資金回流供應鏈？

美股重點一次看》輝達打開銷售閘門、Google加入四兆美元市值俱樂部