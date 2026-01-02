勞退基金2025年前11月大賺9762億元 新制勞退平均分紅破5萬元

以新制勞退有效帳戶約1,292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數達5萬400元。（本刊資料照）

勞動基金運用局今日公布截至2025年11月底的整體勞動基金最新績效，整體勞動基金規模為7兆6951億元，累計收益數達9,762億元。其中舊制勞退基金高達20.07％最為亮眼；收益數則以新制勞退基金大賺6,511.7億元最高，以新制勞退有效帳戶約1,292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數達5萬400元。

勞動基金運用局今（2日）公布整體勞動基金最新績效，截至2025年11月底，整體勞動基金規模為7兆6,951億元，收益數為9,762億元，收益率為14.10％，11月單月收益為1,168億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆4,190億元，收益率為14.04％，收益數為1兆541億元。

勞動基金運用局今年的操作績效表現亮眼，今年以來投資績效多達雙位數。其中攸關勞工退休後分紅的新制勞退基金，規模已達5兆1,006億元，收益率13.70％，累計收益金額達6,511.7億元，以新制勞退有效帳戶約1,292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數達5萬400元，較10月的4萬3,259元進一步衝高。

舊制勞退基金規模為1兆585億元，收益率20.07％，前11月收益1,833.8億元；勞保基金規模為1兆2,943 億元，收益率13.41％，前11月收益數1,373.6億元；就保基金規模為1814 億元，因投資標的限制，收益率1.12％；勞職保基金規模為376億元，收益率1.72％；積欠工資墊償基金規模為227億元，收益率為9.43％。

勞動基金運用局指出，11月市場受美國各項因素影響，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。台股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅亦有所收斂。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，近10年平均收益率為7.91％，國保基金近10年平均收益率為8.29％，投資績效穩健。

