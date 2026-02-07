勞退大豐收1／勞退基金大賺1.1兆、收益衝16% 國家隊操盤核心持股曝光

勞退新制基金近5年平均收益率10.28%，收益穩健成長。

勞動部最新公告，去年受惠於全球股市上漲，基金佈局得宜，勞工退休金再傳捷報，全年投資收益高達1兆1,177億元，年收益率衝上16.06%，勞工最關心的新制勞退基金表現，全年收益率也有15.6%。雖然去年上半年全球市場飽受美國關稅政策變數與經濟成長前景不明的衝擊，金融市場出現劇烈震盪，美元匯率也起伏不定，讓勞動基金的短期帳面評價產生波動，但整年仍繳出漂亮成績單。

勞工退休金再傳捷報。根據勞動部最新公告，截至114年12月底，整體勞動基金規模已達7兆7,925億元，全年投資收益高達1兆1,177億元，年收益率衝上16.06%，單是12月就進帳1,415億元，繳出亮眼成績單。對全台超過千萬名勞工而言，這不僅是讓人開心的退休紅利，更凸顯國家操盤團隊在震盪市場中的穩健實力。

廣告 廣告

當中大家最關心的新制勞退基金表現，全年收益數達7,469億元、收益率15.6%。以1,292萬戶有效帳戶推算，平均每人分紅約5.78萬元；近5年平均收益率也有10.28%、穩健成長。

進一步檢視近三年基金持股結構，可以發現台積電、台達電、鴻海、廣達等電子權值股長期名列核心部位，2024下半年再納入散熱大廠奇鋐，搭上AI伺服器與高效能運算熱潮，股價表現強勢，成為收益新引擎。這些企業多具備全球競爭力與產業趨勢優勢，在AI、電動車、伺服器與雲端應用帶動下，營收與獲利持續創高。

針對勞退新制基金的持股變化，財經名師朱岳中分析，其核心邏輯其實並不複雜，本質上就是依循台股市值權重進行配置，以大型權值股作為主軸，重視長期持有與紀律布局，而非追逐短線題材或波段操作。也正因如此，基金能在市場震盪中維持穩定成長，把時間與複利的優勢發揮到最大。

不過，在持股名單中仍可看到部分令人意外的布局，例如奇鋐、金像電等中小型個股。以奇鋐為例，基金早在2024年便進場，並長抱兩年之久，幾乎完整吃下AI伺服器與散熱題材帶動的整段漲幅。朱岳中直言，「能抱這麼久，一般投資人很難做到，只能說相當有勇氣，也非常有紀律。」進一步檢視公開資料後才發現，這類操作多屬於委外代操部位，由專業團隊執行。

至於一般投資人是否該完全複製勞退基金的配置？朱岳中則持保留態度。他認為，投資風格仍須回歸個人屬性，積極型投資人通常不會滿足於權值股的穩健報酬；而偏保守、追求市場平均表現的族群，其實直接布局市值型ETF如元大台灣50（0050），就能達到類似效果。不過，把錢投入勞退新制的最大優點就是強迫儲蓄，可有效屏除人性問題。

整體來看，即使市場起伏劇烈，勞動基金近10年平均收益率仍達8.58%，證明長期投資的力量。對勞工而言，這筆「隱形退休金」不只是分紅數字，更是一堂最務實的理財課。

近三年勞退新制基金持股變化

資料來源：勞動部網站，含自營及委外代操

更多鏡週刊報導

勞退大豐收2／勞退穩賺不賠不是詐騙 政府代操＋保證收益成神隊友

勞退大豐收3／退休後勞保+勞退能月領6萬元？ 只要做到這2件事就行

錢鏡你家／錢味飄來才出手！他台達電抱到3倍 過年前這樣操作