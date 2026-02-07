勞退大豐收2／勞退穩賺不賠不是詐騙 政府代操＋保證收益成神隊友

雇主提6%＋自提6%，上班族退休金雙軌累積效果更快。

聽到投資能穩賺不賠，多數人第一個直覺是：詐騙，不過，由政府代操的勞退新制基金就能做到穩賺不賠，且絕對不是詐騙。勞動部指出，勞退新制除雇主每月依法提繳薪資6%外，勞工也可依自身能力自願提繳退休金，不僅享有節稅優惠，還能由政府專業團隊統籌投資，且運用收益依法不會低於2年定期存款利率，真的穩賺不賠。

台股高檔震盪，許多與AI沾上邊的個股股價早已漲上天，投資標的相當難挑，許多上班族一邊擔心錯過行情、一邊又怕市場震盪侵蝕辛苦賺來的獎金。勞動部指出，如果有這樣的憂慮，可以自願提繳退休金，由政府幫勞工投資，絕對穩賺不賠。

廣告 廣告

勞保局就曾分享一個案例。一名累積近19年資、持續自提6%的勞工，帳戶累積至350多萬元，在高報酬推升下，單年分紅就高達57萬元，帳戶一舉突破400萬元，顯示越早投入、時間越長，複利威力越驚人。

勞動部說明，按照《勞工退休金條例》明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6％的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工也可在每月工資6％範圍內自願提繳退休金，享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。

勞工提繳的退休金，統籌由勞動基金運用局投資運用，每年收益分配後，又再投資運用，具有複利滾存效果，並且勞工領取退休金時，運用收益依法不會低於2年定期存款利率，確保勞工退休金都能領得到，且絕對保本、節稅。

而勞工60歲時，就能請領勞退金。值得注意的是，有9成以上的勞工都選擇將勞退金一次領回，但其實留在勞退專戶中有可能賺更多。因為若選擇月領，未領完的帳戶餘額仍可持續參與投資分配，且設有不低於2年期定存利率的保證收益機制，目前利率是1.1473%。

精算達人怪老子蕭世斌表示，因為基金有保證收益的機制，即使遇到金融危機，也有保證收益可以拿，就不需要擔心60歲後選擇月領、未領完的年金會因為投資市場表現不佳而出現虧損。

另外，不少人擔心勞退跟勞保一樣有破產的問題，但這是錯誤觀念。勞退一開始的制度設計就與勞保不同，勞退金是領到平均餘命，並非活到老、領到老，且累積退休金過程中是自己與雇主提撥的退休金，再交由政府代操累積收益，因此沒有破產的疑慮。

更多鏡週刊報導

勞退大豐收3／退休後勞保+勞退能月領6萬元？ 只要做到這2件事就行

勞退大豐收1／勞退基金大賺1.1兆、收益衝16% 國家隊操盤核心持股曝光

錢鏡你家／錢味飄來才出手！他台達電抱到3倍 過年前這樣操作