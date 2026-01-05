勞退平均月領「這數字」低到心酸！勞團喊拉高提撥率 避免結局下流老人

光靠現行勞工退休金制度，勞工能夠安享晚年嗎？根據統計，目前多數勞工退休後每月收入僅約2.5萬元，根本不夠日常生活開銷，台灣退休人口有可能走向「下流老人」的危機。

新制勞退平均僅月領6332元

勞保局統計顯示，目前約187萬人領取勞保老年年金，平均每月約1.9萬元。若加上選擇按月領取的勞退金平均約6000元，多數勞工退休後每月收入僅約2.5萬元。台大國發所兼職副教授辛炳隆表示，面對國人平均壽命不斷延長，「活得愈久，錢要愈多」的壓力是真的，若政府不及早從制度面改革，台灣將面臨愈老愈窮的「下流老人」危機。

長榮空服員曲佳雲這樣理財

長榮航空企業工會理事長曲佳雲分享了她三十年來的理財經驗與成功之道。她表示，從年輕時代就養成儲蓄習慣，透過穩健的投資組合包含股票、基金、美債及房地產，為退休生活做好準備。然而，她坦言，現今年輕世代面臨更艱困的財務挑戰，薪資水平難以支撐高昂生活成本，加上勞保和勞退金制度的不足，使得多數勞工退休後生活困頓。

曲佳雲指出，雖然政府公布平均薪資約5萬元，但多數勞工實際薪資僅在3～4萬元之間，面對高房價，年輕人連存到第一個一百萬都非常困難。關於退休金問題，曲佳雲說，即使勞工投保最高級距的勞保，65歲退休時每月也只能領到約22000元。而勞退部分，以月薪5萬元計算，雇主提撥6%約3000元，四十年工作生涯累積約160萬元，平均餘命用二十一年去算，每月僅約5～6千元。

勞團喊話提高勞退提撥率

對此，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家主張，應從提高勞退提撥率至9%著手，並逐年調升至15%。他表示，根據推算，若要使勞退金與勞退舊制相近，應從任職開始就提撥約18%。

然而，辛炳隆則擔憂，調升提撥率可能導致雇主將成本轉嫁給勞工，如壓低起薪、減少調薪或調整其他福利。他建議，勞退提撥率應由勞工、雇主與政府三方各自分擔，共同努力提高老年經濟安全保障。

面對台灣高齡化的嚴峻挑戰，勞工退休金制度改革刻不容緩。唯有從制度面著手，提高勞退提撥率，並透過勞資政三方共同努力，才能避免台灣陷入「下流老人」的困境，讓勞工退休生活不至於困頓。

