勞退新制修法5重點一次看！雇主拒繳恐挨罰 月退30天內可改一次領

因應超高齡社會來臨，老年生活保障及經濟安全為廣大勞工關心的議題。根據最新一期的統計資料，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有60萬餘家，勞工人數約有783萬餘人，而擁有勞工退休金個人專戶的人數則達到1,310萬餘人，顯示勞工退休金已經成為我國勞工老年經濟重要保障。

勞動部指出，實務上發現，有少部分事業單位為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自願提繳之退休金，但卻無相關罰則可督促雇主履行。此外，也曾發生部分勞工因不諳法令規定，或因企業行政作業問題，致誤選擇月退休金而無調整的機會；以及未成年之遺屬在成年後才知悉原本有權利可以繼承親屬的退休金，卻因已超過10年可請求的期間，導致無從請領等等，以上情形，皆影響勞工權益。

為強化雇主法遵義務、明確勞工自願提繳勞工退休金之雇主責任、保障勞工未成年之遺屬及指定請領人請領勞工退休金之權益，勞動部研擬修正勞工退休金條例施行細則部分條文。勞動部表示，為使本次修正內容更為周延妥適，經邀集專家學者、勞雇團體及相關單位等召開數場研商會議，共研擬10條修正條文，重點包含：

一、明定雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳之退休金，違反者可處罰加徵滯納金。

二、請領月退休金者得於首次撥付入帳之日起30日內的猶豫期內變更為一次退休金。

三、勞工未成年之遺屬或指定請領人繼承請領退休金，可請求的10年期間，自成年之日起算。

四、擴大勞工之遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。

五、明定欠繳退休金之事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。

勞動部進一步說明，希望透過本次修法，能精進勞工退休金法令與制度，強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金之權益與彈性，讓勞工老年經濟生活更為安穩。本草案除公告在「公共政策網路參與平臺-眾開講」（https://join.gov.tw/policies）外，也同步於勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及條文對照表（https://laws.mol.gov.tw）。本次法規修正草案自即日起預告30日，各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間內，提供勞動部。

