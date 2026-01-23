勞退新制將修法》選擇「月退」可反悔？5大重點一次看

因應超高齡社會來臨，老年生活保障及經濟安全成為廣大勞工關心的議題。勞退新制退休金要選擇月領還是一次領，也讓不少人陷入抉擇。勞動部近日預告將修正《勞工退休金條例施行細則》部分條文，未來勞工若選擇月退反悔，可在首次入帳日起30天內改回一次請領，藉此提升制度彈性，並保障勞工權益。

根據統計資料，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有60萬家，勞工人數約有783萬人，而擁有勞工退休金個人專戶的人數則達到1310萬人。這些數據顯示，勞工退休金已經成為我國勞工老年經濟重要保障，必須持續強化勞退制度，提升勞工的保障。

新增「30天猶豫期」 月退可改回一次領

考量部分勞工不熟悉法令或行政流程，想一次請領退休金，卻誤選為月退，因此勞動部這次修法新增「30天猶豫期」，勞工在首次月退休金撥付入帳日起30日內，可申請變更為一次請領，避免權益受損。

另外，勞動部還發現部分事業單位，為節省行政作業，拒絕替勞工申報並繳納自願提繳的退休金，且缺乏相對應罰則。實務上也有不少未成年遺屬，成年後才知道可以繼承親屬的退休金，卻已超過10年請求期限，導致無從請領、影響權益。

為改善上述問題，勞動部這次研擬10條修正條文，盼藉此強化雇主遵循義務，保障勞工及其未成年遺屬請領退休金的權益。

5大修法重點一次看

勞動部預告修正《勞工退休金條例施行細則》部分條文，針對實務上常見爭議與制度漏洞，提出5大修法方向，盼進一步保障勞工退休權益，強化雇主責任。

完善自願提繳機制

依現行制度，勞工可自願提繳1至6％的薪資，而雇主每個月也必須為勞工至少提繳6％工資，存到勞工的退休金個人專戶中，且不得從勞工薪水扣取。不過，有不少老闆拒絕代扣勞工自提金，且沒有相關罰則可以規範雇主。

修法後，雇主不得拒絕申報或代為收繳勞工自願提繳的退休金，違者可處罰加徵滯納金。勞工也可以向勞保局申報自提，雇主後續仍須代為收取向勞保局繳納勞工自提的退休金。

修法後能更加完善保障勞工自提退休金的權益。（圖／勞動部提供）

新增「30天猶豫期」

過去勞工提繳年資滿15年後，可選擇按月領取或一次請領退休金，但一經選定即無法更改。此次修法首度引入「30天猶豫期」，規定請領月退休金者，可於首次撥付入帳日起30日內，申請變更為一次請領，避免因誤選而影響退休規畫。

未成年遺屬10年請求權，改為自「成年日」起算

由於勞退金請領有10年請求時效，但實務上有不少案例是勞工的未成年遺屬成年後，才得知可以繼承退休金，但已經超過請領時效。修法後，未成年遺屬或指定請領人，10年請求期間將自「成年日」起算，以保障其合法權益。

擴大退休金不得讓與、扣押的適用對象

本次修法擴大退休金權益不得讓與、抵銷或扣押的適用對象，將勞工遺屬及指定請領人納入保障範圍，避免退休金遭債權侵害。

這次修法重點之一是為了提升退休金領取保障。（圖／勞動部提供）

事業單位更換負責人仍須連帶負責

事業單位若積欠退休金並更換負責人，欠繳期間的新、舊負責人，須連帶負清償責任，防堵規避責任的情形發生。

盼提升退休保障穩定性

勞動部希望透過此次修法，進一步精進勞工退休金制度，強化雇主提繳責任，同時擴大保障勞工及其遺屬、指定請領人的權益與彈性，讓勞工在退休後能享有更穩定的經濟生活。