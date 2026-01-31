勞退新制改革2／別把勞保的焦慮套用到勞退 多數人一開始就搞錯這件事

勞工退休後，退休金究竟該怎麼領才不吃虧？先弄懂勞退制度再考慮。（示意圖／東方IC）

勞工退休時，勞退金究竟該一次領回，還是要月領？始終是討論熱度不減的話題。事實上，勞退新制與勞保在制度設計上大不相同，是否「划算」也無法一概而論。從平均餘命、基金投資報酬、最低保證收益，到節稅效果，每一項因素都會影響最終能領到的金額。與其跟風選擇，不如先搞懂制度，再做出最適合自己的方案。

「勞退到底該一次領，還是月領比較好？」這個問題在網路上始終吵不完，也會拿來與勞保做比較。但其實沒有標準解答，原因在於，勞退與勞保本來就是兩套完全不同邏輯的制度，如果把勞保的焦慮直接套用到勞退，往往會得到錯誤結論。

廣告 廣告

勞保之所以常被討論有「破產疑慮」，關鍵在於它採取的是世代互助制度，只要活著就能一直領，加上台灣少子化、高齡化加速，繳錢的人變少、領錢的人變多，財務壓力自然愈來愈大，才必須仰賴政府每年撥補。

但勞退新制完全不同。勞退的錢，來自勞工在職期間由雇主與自己提撥薪資6%，再加上勞退基金的投資收益，等於是「自己的退休金自己存」。勞工退休時可以選擇一次領回，或轉為月領年金；而月領制度也設計了平均餘命的上限，不是活多久就領多久。

而所謂平均餘命，是依內政部每3年公布一次的生命表計算。目前最新生命表顯示，國人平均餘命為23年，較過去的24年略為縮短。對勞退月領族來說，平均餘命縮短，反而代表在累積金額相同的情況下，每個月能領到的金額會變多。若從法定領取年齡60歲開始請領為例，月領最多可領至83歲。

那麼，一次領還是月領哪個比較划算？多數專家的共識是，關鍵不在制度本身，而在「個人的投資與理財能力」。如果一次領回後，能穩定創造高於勞退基金的報酬率，理論上一次領更有彈性；但若只希望退休後有穩定現金流、不想承擔投資風險，月領更安心。

根據勞保局統計，目前仍有9成以上勞工選擇1次領回。不過，從制度設計來看，只要活到平均餘命，勞退月領的總金額，通常會高於一次領，而且還具備節稅優勢。

勞保局指出，月領期間尚未請領的退休金，仍會持續參與市場投資，並分配基金收益；且依規定至少每3年檢討1次月領金額，可能隨投資表現調整。此外，未領部分仍享有最低保證收益，目前為1.1473%，不必擔心退休金虧本。

以勞保局試算為例，若60歲時可一次領回100萬元，換算月領約4,117元，23年累計可領113萬6,292元，足足比一次領多出13萬多元。也就是說，只要勞退基金投資報酬率高於最低保證收益，月領的總金額一定較多。

更關鍵的是稅務差異。一次領回退休金，超過免稅額後須課稅；但若改為月領，有機會把年收入控制在免稅門檻以下。說到底，勞退不是選邊站，而是選生活方式。一次領，重在彈性；月領，換的是穩定與安心。

更多鏡週刊報導

勞退新制改革1／1300萬勞工注意！ 勞退金修法5大變革攸關荷包

錢鏡你家／AI股漲到哪該賣？高股息ETF還要抱嗎？ 超馬芭樂一次講清楚

台股衝32000點！ 名師示警結構失衡籲短線勿追價