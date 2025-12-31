勞退新制月領6400元怎麼夠？工鬥曝「最高級距」驚人漲幅：提撥率6%卡20年

近年勞保基金財務負擔越趨沉重，新年倒數之際，立法院會30日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，明定政府撥補為勞保基金來源，勞保財務由中央政府負最後支付責任，至少每3年定期檢討一次；其中修正條文明定，撥補金額在施行後，由中央依財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補。台灣工人鬥陣總工會今（31）日在臉書發布新聞稿，提出提高勞退新制雇主提撥比率等3大訴求，並表示將於周五（1月2日）上午於立法院群賢樓召開記者會，呼籲應立刻停止藍綠惡鬥，全面改善勞工退休問題。

工鬥今在臉書粉專「2024工人鬥總統」中列出3大訴求，要求朝野立院黨團應立刻修法提高勞退新制雇主提撥比率、修法打開勞工保險最高投保上限，並表示工會團體將規劃於年底九合一選舉前，以各種集體行動展現力量，推動勞工退休制度實質改善。新聞稿中指出，總統賴清德2024上任後，沒完沒了的朝野惡鬥，讓許多重要的勞工政策都被忽略，台灣經濟數字雖持續成長，但普遍薪資偏低、工時過高，退休金能否養老更讓人擔心，據勞保局統計，截至2024年，187萬領取勞保年金的退休勞工，人均給付為19,344元；新制則約為6,400元，這表示多數勞工的退休金，合計僅有約2.5萬的水準，明顯不足以支付現在台灣社會的生活成本。

​ 勞退新制20年提撥率1%未調 工鬥：最高級距勞工突破35% ​



工鬥指出，勞退新制從2005年實施至今超過20年，卻連1%都沒有提高，現行政府和執政黨的各種方案，都是鼓勵自提和提高績效，但卻不肯調整最根本的提高雇主提撥比率，雇主是對勞工退休金最該負責的人，政府不能再閃躲，否則工會在新的一年將拉高抗爭強度。另外，勞保最高投保薪資上限2006年調高到43,900元時，投保最高級距勞工約160萬人、占全體投保人數的18%；但直至2016年上限提升至45,800元時，人數已達255萬、25%，​平均總薪資則是44,221元；2025年10月，據勞保局最新統計，投保最高級距的勞工已來到370萬人，突破35%。

工鬥表示，由此可知勞保投保最高級距早就應該打開，若政府只是為了避免勞保年金給付上升而凍結，這是在犧牲勞工權益、退休金。文末，​工鬥總工會及聯盟強調，1月2日現場將宣布一整年度針對勞退新制的抗爭行動，行動不只針對執政黨，占多數的藍白黨團也必續重視勞工最關心的議題，今年立法院修法新增5天國定假日，但很多民眾認為這是藍白擔心大罷免才修法，由此可知，在野需要證明真正在照顧勞工，而非是為了政治鬥爭，應趕快修法改善勞工退休制度，才能真正贏得基層勞工的支持。

