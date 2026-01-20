勞退新制領月退反悔 修法新增30日猶豫期

勞動部昨（二十）日宣布，研擬修正勞工退休金條例施行細則部分條文，為使修正內容更周延妥善，經過邀集專家學者、勞雇團體及相關單位等召開數場研商會議，總共研擬十條修正條文，總計共有五大重點，其中，倘若勞工反悔請領勞退新制月退金，這次修法新增三十日猶豫期。

勞動部指出，五大重點當中，第一，明定雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，不得拒絕代為收繳勞工自願提繳退休金，違反者可處罰加徵滯納金；第二，請領月退休金者得於首次撥付入帳之日起三十日猶豫期內變更為一次退休金。

第三，勞工未成年遺屬或指定請領人繼承請領退休金，可以請求的十年期間，自成年之日起算；第四，擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍；第五，明定欠繳退休金事業單位如有變更負責人，欠繳期間的新、舊負責人均應連帶負起清償責任。

勞動部強調，實務發現，少數事業單位為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自願提繳退休金，然而，雇主行為卻無相關罰則督促履行。也曾發生部分勞工不諳法令規定，或是企業行政作業問題，致誤選擇月退休金而無調整機會。還有一種情況，未成年之遺屬於成年後，才知原本可以繼承親屬的退休金，卻因為超過十年可以請求的期間，以致無從請領等。

根據最新一期統計資料，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有六十萬餘家，勞工人數約有七百八十三萬餘人，擁有勞工退休金個人專戶人數達到一千三百一十萬餘人。這次法規修正草案自即日起預告三十日，對於草案內容有任何意見或修正建議，外界可於預告期間內提供勞動部。