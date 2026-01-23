勞退新制5變化將上路！長輩該「一次領或月領？」 網曝選它會後悔

勞動部預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文 」，勞退制度將出現5大變化，其中請領月退休金者，可於首次撥付入帳之日起30日內的猶豫期，變更為一次退休金。近日也有網友詢問，家中長輩最近滿六十要領退休金，「一次領」跟「月領」哪個比較好，對此，多數網友贊同月領，並曝光聽到周邊一次領的慘痛經驗。

原PO在Dcard以「退休金一次領還是月領？」為題發文詢問，家人最近滿六十要領退休金，去勞保局確認可以二選一，分別為一次領110萬，或是月領9000元。她還表示，家人考慮一次領，然後全投0050。

廣告 廣告

對此，多數網友建議月領，「老人家一次有一筆大錢很容易被騙走，打著投資的名號就不見了」、「建議選月領，約10年後可超過一次領；一次領要每年都有9%以上報酬率，才能和月領金額差不多」、「月領吧，活到71歲以后領都是賺」、「我遇到一次領的都幾年就花光了」、「要月領，周遭一次領的長輩全都後悔了」。

勞退對於國人退休後影響巨大，「勞工退休金條例施行細則部分條文 」預告修正部分包含五大要點，分別為：

1.明定雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳之退休金，違反者可處罰加徵滯納金；

2.請領月退休金者，可於首次撥付入帳之日起30內的猶豫期變更為一次退休金。

3.勞工未成年之遺屬或指定請領人繼承請領退休金，可請求的10年期間，自成年之日起算。

4.擴大勞工之遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。

5.明定欠繳退休金之事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。

更多中時新聞網報導

綁15年 公費醫違約賠千萬 挨批魔改

澳網》坦言還在適應 阿卡瑞茲直落三晉級

NBA》檢討會有用！ 尼克創隊史最大勝分差